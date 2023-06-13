Протяженность выделенных полос увеличится до конца года
В Челябинске до конца года протяженность выделенных полос для общественного транспорта увеличится на 15 километров. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе администрации города.
«В этом году на проспекте Ленина, Рождественского-Копейском шоссе, улицах Чичерина и Молодогвардейцев организуют выделенные полосы для общественного транспорта. Протяженность выделенных полос увеличится до 15 километров», — уточнили в мэрии.
Более 50 маршрутов смогут передвигаться по городу с приоритетом на следующих участках:
- Проспект Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Воровского.
- Рождественского-Копейское шоссе от проспекта Ленина до улицы Енисейской.
- Улица Чичерина от улицы Бейвеля до проспекта Победы.
- Улица Молодогвардейцев от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных.
Более 50 маршрутов получат приоритет благодаря новым выделенным полосам
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