В Челябинске появится больше выделенных полос для общественного транспорта. Карта

13 июня 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Протяженность выделенных полос увеличится до конца года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске до конца года протяженность выделенных полос для общественного транспорта увеличится на 15 километров. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе администрации города. «В этом году на проспекте Ленина, Рождественского-Копейском шоссе, улицах Чичерина и Молодогвардейцев организуют выделенные полосы для общественного транспорта. Протяженность выделенных полос увеличится до 15 километров», — уточнили в мэрии. Более 50 маршрутов смогут передвигаться по городу с приоритетом на следующих участках: Проспект Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Воровского.

Рождественского-Копейское шоссе от проспекта Ленина до улицы Енисейской.

Улица Чичерина от улицы Бейвеля до проспекта Победы.

Улица Молодогвардейцев от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных. Более 50 маршрутов получат приоритет благодаря новым выделенным полосам Карта: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске до конца года протяженность выделенных полос для общественного транспорта увеличится на 15 километров. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе администрации города. «В этом году на проспекте Ленина, Рождественского-Копейском шоссе, улицах Чичерина и Молодогвардейцев организуют выделенные полосы для общественного транспорта. Протяженность выделенных полос увеличится до 15 километров», — уточнили в мэрии. Более 50 маршрутов смогут передвигаться по городу с приоритетом на следующих участках: