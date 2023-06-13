В Челябинске появится больше выделенных полос для общественного транспорта. Карта

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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , автобус, автотранспорт, новый микрорайон, городской автобус
Протяженность выделенных полос увеличится до конца года Фото:

В Челябинске до конца года протяженность выделенных полос для общественного транспорта увеличится на 15 километров. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе администрации города.

«В этом году на проспекте Ленина, Рождественского-Копейском шоссе, улицах Чичерина и Молодогвардейцев организуют выделенные полосы для общественного транспорта. Протяженность выделенных полос увеличится до 15 километров», — уточнили в мэрии.

Более 50 маршрутов смогут передвигаться по городу с приоритетом на следующих участках:

  • Проспект Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Воровского.
  • Рождественского-Копейское шоссе от проспекта Ленина до улицы Енисейской.
  • Улица Чичерина от улицы Бейвеля до проспекта Победы.
  • Улица Молодогвардейцев от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных.
Более 50 маршрутов получат приоритет благодаря новым выделенным полосам
Более 50 маршрутов получат приоритет благодаря новым выделенным полосам

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В Челябинске до конца года протяженность выделенных полос для общественного транспорта увеличится на 15 километров. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе администрации города. «В этом году на проспекте Ленина, Рождественского-Копейском шоссе, улицах Чичерина и Молодогвардейцев организуют выделенные полосы для общественного транспорта. Протяженность выделенных полос увеличится до 15 километров», — уточнили в мэрии. Более 50 маршрутов смогут передвигаться по городу с приоритетом на следующих участках:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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