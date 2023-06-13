Учителю года гарантировали место в гордуме Тюмени

Екатерина Костылева получит проходное место в партийном списке ЕР Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменка Екатерина Костылева, выигравшая федеральный конкурс «Учитель года-2021», получит место в городской думе по итогам выборов в сентябре. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона.

«Власти делают на Костылеву ставку как на новое лицо в политике. Она гарантировано будет на проходном месте в партийном списке «Единой России», — рассказал инсайдер.

Агентство обратилось за комментарием в реготделение ЕР. Там отметили, что все депутаты от партии будут определены по итогам голосования. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.

Костылева стала победительницей конкурса «Учитель года-2021». Тюменка получила возможность пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, который в ходе беседы похвалил ее за педагогическую позицию. Кроме того, учительница получила премию в 500 тысяч рублей от губернатора Александра Моора.