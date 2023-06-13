Задержанному ФСБ топ-менеджеру ковидного госпиталя в Челябинске не удалось выйти из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Вячеслава Кадочникова оставили в СИЗО до конца июля Фото:

Задержанному сотрудниками УФСБ по Челябинской области главному инженеру регионального инфекционного центра в Малой Сосновке Вячеславу Кадочникову в очередной раз не удалось выйти из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«С учетом мнения прокурора областной суд отказал в жалобе стороны защиты. Постановление Тракторозаводского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей до 24 июля оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что защита просила избрать для своего подопечного более мягкую меру пресечения. В качестве аргументов адвокаты привели неудовлетворительное состояние здоровья, отсутствие намерений скрываться от органов следствия и оказывать давление на свидетелей.

Кадочников был задержан в конце ноября 2022 года. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, он вступил в сговор с бизнесменом Михаилом Крысовым, фирма которого занималась вывозом твердых и жидких отходов. Коммерсант дал Кадочникову деньги за принятие актов выполненных работ, но по сути работы выполнены не были. Сумма взятки оценивается в 2,3 млн рублей, а бюджету медучреждения был нанесен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанному сотрудниками УФСБ по Челябинской области главному инженеру регионального инфекционного центра в Малой Сосновке Вячеславу Кадочникову в очередной раз не удалось выйти из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «С учетом мнения прокурора областной суд отказал в жалобе стороны защиты. Постановление Тракторозаводского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей до 24 июля оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что защита просила избрать для своего подопечного более мягкую меру пресечения. В качестве аргументов адвокаты привели неудовлетворительное состояние здоровья, отсутствие намерений скрываться от органов следствия и оказывать давление на свидетелей. Кадочников был задержан в конце ноября 2022 года. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, он вступил в сговор с бизнесменом Михаилом Крысовым, фирма которого занималась вывозом твердых и жидких отходов. Коммерсант дал Кадочникову деньги за принятие актов выполненных работ, но по сути работы выполнены не были. Сумма взятки оценивается в 2,3 млн рублей, а бюджету медучреждения был нанесен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...