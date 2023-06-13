Задержанному ФСБ топ-менеджеру ковидного госпиталя в Челябинске не удалось выйти из СИЗО

Вячеслава Кадочникова оставили в СИЗО до конца июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанному сотрудниками УФСБ по Челябинской области главному инженеру регионального инфекционного центра в Малой Сосновке Вячеславу Кадочникову в очередной раз не удалось выйти из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«С учетом мнения прокурора областной суд отказал в жалобе стороны защиты. Постановление Тракторозаводского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей до 24 июля оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что защита просила избрать для своего подопечного более мягкую меру пресечения. В качестве аргументов адвокаты привели неудовлетворительное состояние здоровья, отсутствие намерений скрываться от органов следствия и оказывать давление на свидетелей.

Кадочников был задержан в конце ноября 2022 года. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, он вступил в сговор с бизнесменом Михаилом Крысовым, фирма которого занималась вывозом твердых и жидких отходов. Коммерсант дал Кадочникову деньги за принятие актов выполненных работ, но по сути работы выполнены не были. Сумма взятки оценивается в 2,3 млн рублей, а бюджету медучреждения был нанесен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.