Силовики показали видео задержания топ-менеджера ковидного госпиталя в Челябинске

Задержание проводили сотрудники ФСБ (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление СКР по Челябинской области опубликовало кадры задержания главного инженера регионального инфекционного центра в Малой Сосновке. Топ-менеджера ковидного госпиталя подозревают в получении крупных взяток и мошенничестве.

«Госпиталь с Малой Сосновке строился в крайне сжатые сроки во время набирающей силу пандемии коронавируса. К централизованной системе канализования он не подключен, твердые и жидкие отходы приходится вывозить и безопасно утилизировать. Так появилась почва для махинаций: полученная главным инженером Вячеславом Кадочниковым от бизнесмена Михаила Крысова взятка оценивается в 2,3 млн рублей, хищение бюджетных средств — в 8,6 млн рублей», — пояснил URA.RU инсайдер в силовых структурах.

Преступление было вскрыто сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Силовики считают, что в 2021 и 2022 годах мужчина получал взятки от бизнесмена, занимавшего вывозом и утилизацией отходов из госпиталя. Обоих подозревают в преступлениях, предусмотренных инкриминируют ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемые взяты под стражу до 28 января.

В пресс-службе СУ СКР по региону воздержались от комментариев по этому поводу. В пресс-службе регионального минздрава пообещали прокомментировать ситуацию позже.