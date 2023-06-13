Останки россиянина, которого убила акула в Хургаде, отправят в РФ

13 июня 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Останки погибшего туриста переданы специализированной компании, заявил Виктор Воропаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Останки российского туриста, который погиб в результате нападения акулы в Красном море рядом с городом Хургада, были переданы специализированной компании для отправки в Россию. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. «Останки россиянина, погибшего при нападении акулы в Красном море в Хургаде, переданы специализированной компании для отправки в Россию», — передает слова Воропаева ТАСС. Он добавил, что египетские власти выразили соболезнования семье погибшего и на адрес консульства поступило множество писем от туристических фирм и простых египтян, выражающих свою поддержку. Отец погибшего находится в Египте и примет останки своего сына, который в ближайшее время доставит их в Россию. Генеральный консул подчеркнул, что дипломаты находятся в постоянном контакте с отцом погибшего и готовы предоставить необходимую помощь в любой момент. Встретившись с руководством провинции, отец погибшего не высказал никаких претензий к египетским властям в связи с произошедшим инцидентом, заключил Воропаев. Ранее в Хургаде произошло нападение акулы на российского туриста, в результате которого он погиб. URA.RU сообщало об этом происшествии в краткой сводке. После трагической смерти российского туриста, египетские власти приняли меры для обеспечения безопасности на побережье. Как сообщается, на части побережья Красного моря был запрещен доступ к воде и купание, передает А42. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Останки российского туриста, который погиб в результате нападения акулы в Красном море рядом с городом Хургада, были переданы специализированной компании для отправки в Россию. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. «Останки россиянина, погибшего при нападении акулы в Красном море в Хургаде, переданы специализированной компании для отправки в Россию», — передает слова Воропаева ТАСС. Он добавил, что египетские власти выразили соболезнования семье погибшего и на адрес консульства поступило множество писем от туристических фирм и простых египтян, выражающих свою поддержку. Отец погибшего находится в Египте и примет останки своего сына, который в ближайшее время доставит их в Россию. Генеральный консул подчеркнул, что дипломаты находятся в постоянном контакте с отцом погибшего и готовы предоставить необходимую помощь в любой момент. Встретившись с руководством провинции, отец погибшего не высказал никаких претензий к египетским властям в связи с произошедшим инцидентом, заключил Воропаев. Ранее в Хургаде произошло нападение акулы на российского туриста, в результате которого он погиб. URA.RU сообщало об этом происшествии в краткой сводке. После трагической смерти российского туриста, египетские власти приняли меры для обеспечения безопасности на побережье. Как сообщается, на части побережья Красного моря был запрещен доступ к воде и купание, передает А42.