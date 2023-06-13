Перевал Дятлова и Шигирский идол поборются за звание «Достояние Среднего Урала»

Итоги конкурса подведут в следующем году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перевал Дятлова или Шигирский идол, Дом Севастьянова или «Коляда-театр» могут получить статус «Достояние Среднего Урала»: более 100 экспертов определят, чем особенно может гордиться Свердловская область. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Комиссия из 140 экспертов оценит 109 заявок, поступивших в Общественную палату Свердловской области из 39 муниципальных образований. В списке географические объекты, исторические события, достижения, коллективы и организации», — рассказали в ДИПе. До итогового голосования будет допущено 15 объектов.

Сейчас за присвоение почетного статуса борются: Дом Севастьянова, «Коляда-театр», перевал Дятлова, Шигирский идол, Белоярская атомная станция, Уральский добровольческий танковый корпус, «Фарфор Сысерти», сказы Бажова и наследие Владислава Крапивина. Финал конкурса общественного признания «Достояния Среднего Урала» пройдет 17 января 2024 года — в День 90-летия образования Свердловской области.

В прошлом году «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила получил почетный статус «Достояние Среднего Урала». Церемония награждения прошла в резиденции губернатора в День образования Свердловской области. Состязание проводится по инициативе свердловского губернатора Евгения Куйвашева.