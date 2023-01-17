УВЗ присвоили почетный статус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятию «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех») присвоили почетный статус «Достояние Среднего Урала», сообщили URA.RU в пресс-службе УВЗ. Церемония награждения прошла в резиденции губернатора в День образования Свердловской области.

«Статус „Достояние Среднего Урала“ присваивается впервые, на него претендовало много участников, и получить такую награду, конечно, очень приятно. Сегодня наше предприятие, как и на протяжении всей своей славной истории, делает для страны огромную работу — все для того, чтобы мы победили. Я думаю, следующее звание, которое мы должны получить, — „Достояние России“», — прокомментировал почетный гражданин Нижнего Тагила, председатель Совета ветеранов «Уралвагонзавода» Георгий Бедрик.

«Уралвагонзавод» (УВЗ) был основан в 1936 году в Нижнем Тагиле и на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей военной техники в России. Предприятие неоднократно посещали первые лица страны, оно находится под санкциями западных государств. В ходе спецоперации на Украине «Уралвагонзавод» стал главным поставщиком танков для российской армии.