Губернатор Шумков возглавит курганскую делегацию на ПМЭФ

Курганский губернатор Вадим Шумков улетит на международный экономический форум в Санкт-Петербург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков возглавит делегацию из чиновников и бизнесменов, которая отправится на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.

«В среду, 14 июня, делегация Курганской области отправится в Санкт-Петербург на международный экономфорум. Ее возглавит губернатор Вадим Шумков. В составе делегации — замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов, директор департамента экономразвития Владимир Ковалев, руководитель инвестагентства Анна Агафонова», — рассказал инсайдер. В Санкт-Петербург на форум также полетят замгубернатора — руководитель представительства Курганской области при правительстве России Андрей Алексеев, бизнес-омбудсмен Алексей Чуев и представители бизнеса.

Еще один собеседник агентства добавил, что делегация Курганской области на ПМЭФ будет работать до 16 июня. Она примет участие в пленарном заседании и презентации инвестрейтинга.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать о работе делегации на форуме. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в начале апреля Шумков в Москве презентовал регион крупным инвесторам. Он возглавлял делегацию, которая выступала перед Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.