Элитный турецкий отель попытался вымолить у бизнесмена из Тюмени хороший отзыв

13 июня 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Менеджмент отеля умолял Пискулина поставить хорошую оценку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Премиальный пятизвездочный турецкий отель Maxx Royal Belek Golf Resort пытался выпросить у тюменского бизнесмена Ильи Пискулина хорошую рекомендацию на сервисе TripAdvisor. Это произошло после того, как мужчина в своем отзыве назвал отдых в этом отеле первым разочарованием за всю его историю взаимоотношений с Турцией. Об этом рассказала жена бизнесмена Яна Добровольская. «Илья говорит, что на пять минут пойдет (ассистент и менеджер отеля пригласили на разговор бизнесмена, — прим URA.RU). В итоге его не было 40 минут. Оказалось, их единственной целью разговора, к которому они вели и уже нагло в открытую прям умоляли, это поменять оценку на TripAdvisor. Это все, что их интересовало. Они были готовы сделать все что угодно, лишь бы мы поменяли оценку. Потому что иначе эта оценка дойдет до высшего руководства и как бы их будут ругать», — рассказала Добровольская в своем Instagram-аккаунте (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России). По ее словам, отель отличается хорошим сервисом. У каждого гостя есть персональный ассистент, а сотрудники всегда готовы помочь. Однако в гостинице слабая развлекательная программа и посредственная еда. Такую же позицию занял и Пискулин в своем отзыве. При этом Добровольская заметила, что в последние дни отдыха менеджмент активно пытался устроить встречу, которая в итоге привела к просьбе изменить оценку. «Вчера у нас был последний полноценный день отдыха и они нам предложили снова пообщаться. Мы вежливо написали в чат, что мы хотим побыть вдвоем и отдохнуть. На этом вроде бы как все закончилось, но нет. Вчера вечером, когда мы сидели в самом дальнем углу холла, к нам совершенно „случайно“ подкрались личный ассистент и менеджер отеля и пригласили нас на разговор. Это было 9:30 вечера», — рассказала девушка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премиальный пятизвездочный турецкий отель Maxx Royal Belek Golf Resort пытался выпросить у тюменского бизнесмена Ильи Пискулина хорошую рекомендацию на сервисе TripAdvisor. Это произошло после того, как мужчина в своем отзыве назвал отдых в этом отеле первым разочарованием за всю его историю взаимоотношений с Турцией. Об этом рассказала жена бизнесмена Яна Добровольская. «Илья говорит, что на пять минут пойдет (ассистент и менеджер отеля пригласили на разговор бизнесмена, — прим URA.RU). В итоге его не было 40 минут. Оказалось, их единственной целью разговора, к которому они вели и уже нагло в открытую прям умоляли, это поменять оценку на TripAdvisor. Это все, что их интересовало. Они были готовы сделать все что угодно, лишь бы мы поменяли оценку. Потому что иначе эта оценка дойдет до высшего руководства и как бы их будут ругать», — рассказала Добровольская в своем Instagram-аккаунте (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России). По ее словам, отель отличается хорошим сервисом. У каждого гостя есть персональный ассистент, а сотрудники всегда готовы помочь. Однако в гостинице слабая развлекательная программа и посредственная еда. Такую же позицию занял и Пискулин в своем отзыве. При этом Добровольская заметила, что в последние дни отдыха менеджмент активно пытался устроить встречу, которая в итоге привела к просьбе изменить оценку. «Вчера у нас был последний полноценный день отдыха и они нам предложили снова пообщаться. Мы вежливо написали в чат, что мы хотим побыть вдвоем и отдохнуть. На этом вроде бы как все закончилось, но нет. Вчера вечером, когда мы сидели в самом дальнем углу холла, к нам совершенно „случайно“ подкрались личный ассистент и менеджер отеля и пригласили нас на разговор. Это было 9:30 вечера», — рассказала девушка.