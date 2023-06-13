Житель Челябинска выиграл крупную сумму в лотерею

Выигрыш составил более 650 тысяч рублей
Житель Челябинска выиграл более 650 тысяч рублей в лотерею. Об этом 13 июня сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
«На выходных удача улыбнулась жителю Челябинска. В лотерею „Проще, чем дважды два“ он выиграл 650 тысяч 415 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
Ранее в Миассе местная жительница выиграла в «Жилищной лотерее» пять миллионов рублей. Счастливый билет она отдала сыну, который приобрел на выигрыш жилье.
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