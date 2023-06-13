Свердловская компания подарила Чечне мобильные биатлонные комплексы и винтовки

13 июня 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

На фестивале более 200 студентов соревновались в летнем биатлоне и других спортивных направлениях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Компания «ФОРЭС» совместно со свердловской общественной организации «Юность России» передала в образовательные учреждения Чечни мобильные биатлонные комплексы, а президенту Академии наук Чечни Джамбулату Умарову вручила особые винтовки. Об этом URA.RU сообщили представители компании. «В образовательные учреждения Чечни переданы первые 30 мобильных биатлонных комплексов. Генеральный директор „ФОРЭС“ Сергей Шмотьев вручил Джамбулату Умарову подарок златоустовских мастеров — винтовки специальной серии, выполненные на базе МР-61», — рассказали представители «ФОРЭС». Вручение прошло в Чечне в рамках студенческого фестиваля, приуроченного к празднованию Дня России. Почетными гостями фестиваля стали председатель Совета регионального отделения «Движение первых» Чеченской Республики Ахмат Кадыров, первый зампред правительства республики Иса Тумхаджиев, министр республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов. Также на фестивале присутствовали президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров и четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который отметил, что массовое вовлечение детей в занятия стрельбой поможет сохранить лидерство в мировом биатлоне. На фестивале более 200 студентов соревновались в таких дисциплинах, как турнир по летнему биатлону, армреслинг, шашки, пенальти по пять ударов, «гочде» и перетягивание каната. Победителей и призеров наградили за счет регионального общественного Фонда имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Также все участники получили медали движения «Биатлон в школу, биатлон в ГТО». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «ФОРЭС» совместно со свердловской общественной организации «Юность России» передала в образовательные учреждения Чечни мобильные биатлонные комплексы, а президенту Академии наук Чечни Джамбулату Умарову вручила особые винтовки. Об этом URA.RU сообщили представители компании. «В образовательные учреждения Чечни переданы первые 30 мобильных биатлонных комплексов. Генеральный директор „ФОРЭС“ Сергей Шмотьев вручил Джамбулату Умарову подарок златоустовских мастеров — винтовки специальной серии, выполненные на базе МР-61», — рассказали представители «ФОРЭС». Вручение прошло в Чечне в рамках студенческого фестиваля, приуроченного к празднованию Дня России. Почетными гостями фестиваля стали председатель Совета регионального отделения «Движение первых» Чеченской Республики Ахмат Кадыров, первый зампред правительства республики Иса Тумхаджиев, министр республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов. Также на фестивале присутствовали президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров и четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который отметил, что массовое вовлечение детей в занятия стрельбой поможет сохранить лидерство в мировом биатлоне. На фестивале более 200 студентов соревновались в таких дисциплинах, как турнир по летнему биатлону, армреслинг, шашки, пенальти по пять ударов, «гочде» и перетягивание каната. Победителей и призеров наградили за счет регионального общественного Фонда имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Также все участники получили медали движения «Биатлон в школу, биатлон в ГТО».