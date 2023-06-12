Компании из структуры администрации Кургана расчищают заброшенную территорию между Центральным рынком и Молодежным парком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. На данном месте планируют установить пешеходные дорожки и освещение.
«Сейчас в Молодежном парке идут работы по благоустройству территории. Сейчас проводится расчистка территории: в парке убирают мусор, дикорастущую поросль, выполняется обрезка деревьев. Данными работами занимается МБУ „Дирекция парков и скверов“ и МБУ „КурганЛес“», — сообщили в мэрии.
По данным администрации города, в парке будут обустроены пешеходные дорожки, установлены урны, скамейки и освещение. Благоустройство парка планируют выполнить в этом году. В мэрии корреспонденту URA.RU не уточнили, когда объект будет выставлен на аукцион для поиска подрядчика.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начнут облагораживать парки и скверы по проекту президента РФ Владимира Путина. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в рабочем поселке Варгаши планируют построить новый сквер, а в городе Шадринск благоустроят территорию для спортивного досуга в поселке Осеево. В Куртамыше в планах обновление парка «40 лет Победы», в Шумихе построят зону отдыха со спортивной и детской площадками. Данные территории благоустроят в 2024 году.
Рядом с Молодежным парком спецтехника расчищает территорию
Компании из структуры администрации Кургана расчищают заброшенную территорию между Центральным рынком и Молодежным парком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. На данном месте планируют установить пешеходные дорожки и освещение. «Сейчас в Молодежном парке идут работы по благоустройству территории. Сейчас проводится расчистка территории: в парке убирают мусор, дикорастущую поросль, выполняется обрезка деревьев. Данными работами занимается МБУ „Дирекция парков и скверов“ и МБУ „КурганЛес“», — сообщили в мэрии. По данным администрации города, в парке будут обустроены пешеходные дорожки, установлены урны, скамейки и освещение. Благоустройство парка планируют выполнить в этом году. В мэрии корреспонденту URA.RU не уточнили, когда объект будет выставлен на аукцион для поиска подрядчика. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начнут облагораживать парки и скверы по проекту президента РФ Владимира Путина. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в рабочем поселке Варгаши планируют построить новый сквер, а в городе Шадринск благоустроят территорию для спортивного досуга в поселке Осеево. В Куртамыше в планах обновление парка «40 лет Победы», в Шумихе построят зону отдыха со спортивной и детской площадками. Данные территории благоустроят в 2024 году.