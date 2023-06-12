12 июня 2023

В Кургане расчищают заброшенный парк возле Центрального рынка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парк «Молодежный». Курган
В Кургане заброшенный парк готовят к благоустройству Фото:

Компании из структуры администрации Кургана расчищают заброшенную территорию между Центральным рынком и Молодежным парком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. На данном месте планируют установить пешеходные дорожки и освещение.

«Сейчас в Молодежном парке идут работы по благоустройству территории. Сейчас проводится расчистка территории: в парке убирают мусор, дикорастущую поросль, выполняется обрезка деревьев. Данными работами занимается МБУ „Дирекция парков и скверов“ и МБУ „КурганЛес“», — сообщили в мэрии.

По данным администрации города, в парке будут обустроены пешеходные дорожки, установлены урны, скамейки и освещение. Благоустройство парка планируют выполнить в этом году. В мэрии корреспонденту URA.RU не уточнили, когда объект будет выставлен на аукцион для поиска подрядчика.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начнут облагораживать парки и скверы по проекту президента РФ Владимира Путина. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в рабочем поселке Варгаши планируют построить новый сквер, а в городе Шадринск благоустроят территорию для спортивного досуга в поселке Осеево. В Куртамыше в планах обновление парка «40 лет Победы», в Шумихе построят зону отдыха со спортивной и детской площадками. Данные территории благоустроят в 2024 году.

Парк «Молодежный». Курган
Рядом с Молодежным парком спецтехника расчищает территорию
Фото:
Парк «Молодежный». Курган
Местные власти планируют благоустроить заброшенную землю
Фото:
Парк «Молодежный». Курган
Сейчас расчисткой занимаются компании мэрии — «Дирекция парков и скверов» и «КурганЛес»
Фото:
Парк «Молодежный». Курган
На расчищенной территории планируют установить пешеходные дорожки и освещение
Фото:
Парк «Молодежный». Курган
Благоустроенная территория расположится рядом с Молодежным парком
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компании из структуры администрации Кургана расчищают заброшенную территорию между Центральным рынком и Молодежным парком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. На данном месте планируют установить пешеходные дорожки и освещение. «Сейчас в Молодежном парке идут работы по благоустройству территории. Сейчас проводится расчистка территории: в парке убирают мусор, дикорастущую поросль, выполняется обрезка деревьев. Данными работами занимается МБУ „Дирекция парков и скверов“ и МБУ „КурганЛес“», — сообщили в мэрии. По данным администрации города, в парке будут обустроены пешеходные дорожки, установлены урны, скамейки и освещение. Благоустройство парка планируют выполнить в этом году. В мэрии корреспонденту URA.RU не уточнили, когда объект будет выставлен на аукцион для поиска подрядчика. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начнут облагораживать парки и скверы по проекту президента РФ Владимира Путина. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в рабочем поселке Варгаши планируют построить новый сквер, а в городе Шадринск благоустроят территорию для спортивного досуга в поселке Осеево. В Куртамыше в планах обновление парка «40 лет Победы», в Шумихе построят зону отдыха со спортивной и детской площадками. Данные территории благоустроят в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...