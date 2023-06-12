В Кургане заброшенный парк готовят к благоустройству Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компании из структуры администрации Кургана расчищают заброшенную территорию между Центральным рынком и Молодежным парком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. На данном месте планируют установить пешеходные дорожки и освещение.

«Сейчас в Молодежном парке идут работы по благоустройству территории. Сейчас проводится расчистка территории: в парке убирают мусор, дикорастущую поросль, выполняется обрезка деревьев. Данными работами занимается МБУ „Дирекция парков и скверов“ и МБУ „КурганЛес“», — сообщили в мэрии.

По данным администрации города, в парке будут обустроены пешеходные дорожки, установлены урны, скамейки и освещение. Благоустройство парка планируют выполнить в этом году. В мэрии корреспонденту URA.RU не уточнили, когда объект будет выставлен на аукцион для поиска подрядчика.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начнут облагораживать парки и скверы по проекту президента РФ Владимира Путина. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в рабочем поселке Варгаши планируют построить новый сквер, а в городе Шадринск благоустроят территорию для спортивного досуга в поселке Осеево. В Куртамыше в планах обновление парка «40 лет Победы», в Шумихе построят зону отдыха со спортивной и детской площадками. Данные территории благоустроят в 2024 году.

Рядом с Молодежным парком спецтехника расчищает территорию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Местные власти планируют благоустроить заброшенную землю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сейчас расчисткой занимаются компании мэрии — «Дирекция парков и скверов» и «КурганЛес» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На расчищенной территории планируют установить пешеходные дорожки и освещение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Благоустроенная территория расположится рядом с Молодежным парком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU