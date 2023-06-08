В курганских городах определили, на какие парки и скверы дадут федеральные деньги

В Курганской области начнут облагораживать парки и скверы по проекту Путина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области назвали победителей голосования за объекты благоустройства в рамках федеральная проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«В Курганской области определены победители Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Эти территории будут благоустроены в 2024 году. В голосовании приняли участие более 50 тысяч жителей региона. Они выбрали скверы, парки и спортивные площадки, которые приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — указано в посте канала.

Сообщается, что в Шадринске расширят и благоустроят территорию для спортивного досуга в поселке Осеево. В Далматово приведут в порядок территорию по улице Маяковская. В Петухово планируют сделать детскую площадку на улице Чапаева. В Варгашах планируют построить новый сквер. Шумиха получит зону отдыха со спортивной и детской площадками. В Куртамыше обновят парк «40 лет Победы». В Макушина сделают городскую площадку, а в Щучье — корт.

В кургане приведут в порядок сразу две территории. «Свои голоса жители Кургана отдали за общественную территорию в 14-м микрорайоне Заозерного и за общественную территорию вдоль старицы реки Тобол в микрорайоне Западный», — сообщается в посте канала.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана откроет площадку для дрессировки собак в Заозерном. Власти начали поиски подрядчика для новой развлекательной зоны в микрорайоне.