08 июня 2023

В курганских городах определили, на какие парки и скверы дадут федеральные деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр новой детской поликлиники. Курган, детская площадка
В Курганской области начнут облагораживать парки и скверы по проекту Путина Фото:

В Курганской области назвали победителей голосования за объекты благоустройства в рамках федеральная проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«В Курганской области определены победители Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Эти территории будут благоустроены в 2024 году. В голосовании приняли участие более 50 тысяч жителей региона. Они выбрали скверы, парки и спортивные площадки, которые приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — указано в посте канала.

Сообщается, что в Шадринске расширят и благоустроят территорию для спортивного досуга в поселке Осеево. В Далматово приведут в порядок территорию по улице Маяковская. В Петухово планируют сделать детскую площадку на улице Чапаева. В Варгашах планируют построить новый сквер. Шумиха получит зону отдыха со спортивной и детской площадками. В Куртамыше обновят парк «40 лет Победы». В Макушина сделают городскую площадку, а в Щучье — корт.

В кургане приведут в порядок сразу две территории. «Свои голоса жители Кургана отдали за общественную территорию в 14-м микрорайоне Заозерного и за общественную территорию вдоль старицы реки Тобол в микрорайоне Западный», — сообщается в посте канала.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана откроет площадку для дрессировки собак в Заозерном. Власти начали поиски подрядчика для новой развлекательной зоны в микрорайоне.

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В Курганской области назвали победителей голосования за объекты благоустройства в рамках федеральная проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В Курганской области определены победители Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Эти территории будут благоустроены в 2024 году. В голосовании приняли участие более 50 тысяч жителей региона. Они выбрали скверы, парки и спортивные площадки, которые приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — указано в посте канала. Сообщается, что в Шадринске расширят и благоустроят территорию для спортивного досуга в поселке Осеево. В Далматово приведут в порядок территорию по улице Маяковская. В Петухово планируют сделать детскую площадку на улице Чапаева. В Варгашах планируют построить новый сквер. Шумиха получит зону отдыха со спортивной и детской площадками. В Куртамыше обновят парк «40 лет Победы». В Макушина сделают городскую площадку, а в Щучье — корт. В кургане приведут в порядок сразу две территории. «Свои голоса жители Кургана отдали за общественную территорию в 14-м микрорайоне Заозерного и за общественную территорию вдоль старицы реки Тобол в микрорайоне Западный», — сообщается в посте канала. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана откроет площадку для дрессировки собак в Заозерном. Власти начали поиски подрядчика для новой развлекательной зоны в микрорайоне.
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