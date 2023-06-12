В ЯНАО студентов ссузов будут обучать по новой федеральной технологии

Студентов ссузов в ЯНАО отправят на стажировки в ведущие российские компании

Стажироваться будущие кондитеры, повара и специалисты по туризму будут в ведущих компаниях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО подписано соглашение о реализации федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого студентов ссузов будут готовить по новой программе и предоставлять им престижные стажировки. Об этом сообщает пресс-служба правительства автономного округа.

«Окружной департамент образования, колледжи и работодатели Ямала подписали соглашение о реализации федерального проекта „Профессионалитет“. Он позволит выстроить новую модель подготовки кадров по запросам регионального рынка труда, а также обеспечить занятость выпускников. Студентов будут обучать по новым программам с акцентом на стажировки в ведущих отраслевых компаниях по туризму, гостиничному сервису, поварскому и кондитерскому делу», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Соглашение будут реализовывать на базе нескольких колледжей и техникумов. Это Ямальский многопрофильный колледж, его филиал в Лабытнанги, Новоуренгойский многопрофильный колледж, а также Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий.

Главная задача — обучить молодежь тем навыкам и технологиям, которые наиболее востребованы на современном рынке труда. Как отметила директор депобразования ЯНАО Марина Кравец, практику студенты будут проходить непосредственно на предприятиях. А в учебных заведениях для них смоделируют условия, максимально приближенные к реальным рабочим местам: гостиничные номера, стойки приема и размещения, кулинарные студии, студенческие рестораны.