По Озерску бегают дикие кабаны. Фото, видео

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Животные. Челябинск, свинья, кабан
Озерчане столкнулись с семейством кабанов недалеко от коллективного сада Фото:

В Озерске (Челябинская область) в ночь на 13 июня заметили диких кабанов. Жители поделились видео с участием животных в городских пабликах.

«Вон они бегут вдоль дороги. Встали опять», — прокомментировал видеосъемку очевидец.

Семейство кабанов, как сообщили в паблике «Подслушано в Озерске», разгуливало между садом № 1 и лагерем «Отважных». Свидетели произошедшего не стали провоцировать столкновения и уехали. Мнения жителей в комментариях разделились. Одни предостерегли от сближения с животными. Другие высказались в пользу защиты диких зверей, в чей ареал обитания вторгся человек.

В Ильменском заповеднике URA.RU пояснили, что самки с поросятами опасны всегда: взрослые особи охраняют потомство. Самцы представляют опасность в основном во время брачного периода поздней осенью. Чтобы избежать неприятностей, специалисты заповедника с кабанами сталкиваться не рекомендуют.

Семейство кабанов попалось в объектив камеры автовладельцев вдоль дороги
Семейство кабанов попалось в объектив камеры автовладельцев вдоль дороги
Фото:

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В Озерске (Челябинская область) в ночь на 13 июня заметили диких кабанов. Жители поделились видео с участием животных в городских пабликах. «Вон они бегут вдоль дороги. Встали опять», — прокомментировал видеосъемку очевидец. Семейство кабанов, как сообщили в паблике «Подслушано в Озерске», разгуливало между садом № 1 и лагерем «Отважных». Свидетели произошедшего не стали провоцировать столкновения и уехали. Мнения жителей в комментариях разделились. Одни предостерегли от сближения с животными. Другие высказались в пользу защиты диких зверей, в чей ареал обитания вторгся человек. В Ильменском заповеднике URA.RU пояснили, что самки с поросятами опасны всегда: взрослые особи охраняют потомство. Самцы представляют опасность в основном во время брачного периода поздней осенью. Чтобы избежать неприятностей, специалисты заповедника с кабанами сталкиваться не рекомендуют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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