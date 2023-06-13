В Озерске (Челябинская область) в ночь на 13 июня заметили диких кабанов. Жители поделились видео с участием животных в городских пабликах.
«Вон они бегут вдоль дороги. Встали опять», — прокомментировал видеосъемку очевидец.
Семейство кабанов, как сообщили в паблике «Подслушано в Озерске», разгуливало между садом № 1 и лагерем «Отважных». Свидетели произошедшего не стали провоцировать столкновения и уехали. Мнения жителей в комментариях разделились. Одни предостерегли от сближения с животными. Другие высказались в пользу защиты диких зверей, в чей ареал обитания вторгся человек.
В Ильменском заповеднике URA.RU пояснили, что самки с поросятами опасны всегда: взрослые особи охраняют потомство. Самцы представляют опасность в основном во время брачного периода поздней осенью. Чтобы избежать неприятностей, специалисты заповедника с кабанами сталкиваться не рекомендуют.
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