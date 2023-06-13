Путин: потери ВСУ приближаются к катастрофическим

Согласно последним данным, потери украинской армии приближаются к катастрофическим. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Структура потерь для ВСУ неблагоприятная. Оценки всех потерь приближаются к катастрофическим», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Президент добавил, что это связано с тем, что потери могут быть как санитарными, так и безвозвратными. В настоящее время соотношение потерь составляет 1 к 10 в пользу российских войск, при этом количество потерь ВС РФ в 10 раз меньше, чем у ВСУ, заключил Путин.
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