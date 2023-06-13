Генерал Тутрин объяснил, как создать «санитарную зону» для приграничных территорий РФ

Генерал Тутрин предложил отодвинуть ВСУ за Харьков, чтобы создать «санитарную зону»

14 июня 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Российской армии нужно будет отодвинуть линию фронта за Харьков, считает Николай Тутрин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для создания «санитарной зоны» на территории Украины, чтобы остановить атаки по регионам РФ, российской армии нужно будет отодвинуть линию фронта, например, за Харьков. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин. «„Санитарная зона“ — это значит отодвинуть вооружение, чтобы украинские дальнобойные системы не стреляли по нашей территории. Отодвинуть на то расстояние, которое бы обеспечивало непопадание их снарядов, которыми они атакуют территорию РФ, в том числе Белгородскую, Курскую области и так далее. Отодвинуть линию фронта, чтобы все дальнобойные системы ушли с зоны поражения нашей территории. Сдвинуть внутрь их территории. Увести куда-нибудь за Харьков, чтобы не было проблем. Потому что наши высокоточные дальнобойные системы достанут в любом месте любого противника», — объяснил Николай Тутрин. Ранее на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин заявил, что в случае продолжения атак ВСУ по территории РФ, необходимо будет рассмотреть вопрос по созданию на Украине «санитарной зоны». Она должна быть на таком удалении, с которого невозможно было бы достать нашу страну.

Для создания «санитарной зоны» на территории Украины, чтобы остановить атаки по регионам РФ, российской армии нужно будет отодвинуть линию фронта, например, за Харьков. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин. «„Санитарная зона“ — это значит отодвинуть вооружение, чтобы украинские дальнобойные системы не стреляли по нашей территории. Отодвинуть на то расстояние, которое бы обеспечивало непопадание их снарядов, которыми они атакуют территорию РФ, в том числе Белгородскую, Курскую области и так далее. Отодвинуть линию фронта, чтобы все дальнобойные системы ушли с зоны поражения нашей территории. Сдвинуть внутрь их территории. Увести куда-нибудь за Харьков, чтобы не было проблем. Потому что наши высокоточные дальнобойные системы достанут в любом месте любого противника», — объяснил Николай Тутрин. Ранее на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин заявил, что в случае продолжения атак ВСУ по территории РФ, необходимо будет рассмотреть вопрос по созданию на Украине «санитарной зоны». Она должна быть на таком удалении, с которого невозможно было бы достать нашу страну.