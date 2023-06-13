«Единая Россия» обновила народную программу. Фото

13 июня 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Народная программа пополнилась 70 новыми поправками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Единая Россия» внесла более 70 поправок в народную программу, сделав ее еще более социально ориентированной. В частности, изменения коснулись направления работы по улучшению состояния школ, колледжей и техникумов, а также по снижению бюрократической нагрузки на учителей в учреждениях среднего профессионального образования. «Новые положения народной программы „Единой России“ расширяют программу капремонта, которую партия вместе с Минпросвещения реализует в школах, на колледжи и техникумы. Инициатива по снижению бюрократической нагрузки на учителей распространена на учреждения среднего профессионального образования. Также предусмотрено ускорение внедрения телемедицинских технологий и модернизация детских оздоровительных лагерей», — рассказал руководитель Центрального исполкома «ЕР» Александр Сидякин. Его заявление приводится на сайте партии. Кроме того, в народной программе появились новые разделы: «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма». Первый включает в себя интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтерской помощи. Раздел о туризме поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий. Сидякин сообщил, что многие новые положения уже показали хорошие результаты: процент достижения годового плана на 2022 год составил 92%, а в первый квартал 2023 года объем выполнен на 35%. «Наиболее масштабное направление реализации народной программы — капремонт в образовательных учреждениях. В 2023 году в регионе капитально отремонтируют 67 школ, из них переходящие объекты прошлого года — 49 образовательных учреждений. В этом году в перечень ремонтируемых объектов мы добавили 19 организаций, в основном сельские школы», — отметил секретарь Курганского регионального отделения «ЕР», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Всего народная программа «Единой России» включает 294 положения, которые были разработаны в период с 2021 по 2025 годы. Более 2,5 миллиона россиян по всей стране приняли участие в формировании документа, подавая свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами. В перечень ремонтируемых объектов добавлены сельские школы Фото: «Единая Россия» В Курганской области капитально отремонтируют 67 школ Фото: «Единая Россия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» внесла более 70 поправок в народную программу, сделав ее еще более социально ориентированной. В частности, изменения коснулись направления работы по улучшению состояния школ, колледжей и техникумов, а также по снижению бюрократической нагрузки на учителей в учреждениях среднего профессионального образования. «Новые положения народной программы „Единой России“ расширяют программу капремонта, которую партия вместе с Минпросвещения реализует в школах, на колледжи и техникумы. Инициатива по снижению бюрократической нагрузки на учителей распространена на учреждения среднего профессионального образования. Также предусмотрено ускорение внедрения телемедицинских технологий и модернизация детских оздоровительных лагерей», — рассказал руководитель Центрального исполкома «ЕР» Александр Сидякин. Его заявление приводится на сайте партии. Кроме того, в народной программе появились новые разделы: «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма». Первый включает в себя интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтерской помощи. Раздел о туризме поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий. Сидякин сообщил, что многие новые положения уже показали хорошие результаты: процент достижения годового плана на 2022 год составил 92%, а в первый квартал 2023 года объем выполнен на 35%. «Наиболее масштабное направление реализации народной программы — капремонт в образовательных учреждениях. В 2023 году в регионе капитально отремонтируют 67 школ, из них переходящие объекты прошлого года — 49 образовательных учреждений. В этом году в перечень ремонтируемых объектов мы добавили 19 организаций, в основном сельские школы», — отметил секретарь Курганского регионального отделения «ЕР», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Всего народная программа «Единой России» включает 294 положения, которые были разработаны в период с 2021 по 2025 годы. Более 2,5 миллиона россиян по всей стране приняли участие в формировании документа, подавая свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.