13 июня 2023

Экс-советник НАТО Бо: Украина приближается к переломному моменту

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, флаг, ВСУ, украинские военные, stock
Из-за неудачного контрнаступления ВСУ внутри самой Украины нарастает недовольство Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В конфликте на Украине начинается переломный момент. Об этом рассказал бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.

«Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома. Стоит подумать о возможности переговоров, но никто не знает, как и в какой форме их проводить, как они начнутся и чем закончатся, кто будут в них участвовать», — отметил военный в интервью Omerta.

По мнению эксперта, западные политики не стремятся помочь переговорному процессу. Также Жак Бо уверен, что из-за неудачного контрнаступления ВСУ внутри самой Украины нарастает недовольство, а в аппарате управления страны зреет напряженность. У президента Украины Владимира Зеленского не получилось собрать нужное число солдат для контрнаступления, при этом битва за Артемовск еще до наступления «перемолола» существенную часть украинской армии, подчеркнул он.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин предупредил Зеленского о потенциальных врагах из Восточной Европы. В Восточной Европе происходит формирование коалиции стран против украинского лидера, предупредил он.

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В конфликте на Украине начинается переломный момент. Об этом рассказал бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо. «Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома. Стоит подумать о возможности переговоров, но никто не знает, как и в какой форме их проводить, как они начнутся и чем закончатся, кто будут в них участвовать», — отметил военный в интервью Omerta. По мнению эксперта, западные политики не стремятся помочь переговорному процессу. Также Жак Бо уверен, что из-за неудачного контрнаступления ВСУ внутри самой Украины нарастает недовольство, а в аппарате управления страны зреет напряженность. У президента Украины Владимира Зеленского не получилось собрать нужное число солдат для контрнаступления, при этом битва за Артемовск еще до наступления «перемолола» существенную часть украинской армии, подчеркнул он. Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин предупредил Зеленского о потенциальных врагах из Восточной Европы. В Восточной Европе происходит формирование коалиции стран против украинского лидера, предупредил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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