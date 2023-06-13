Экс-советник НАТО Бо: Украина приближается к переломному моменту

14 июня 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Из-за неудачного контрнаступления ВСУ внутри самой Украины нарастает недовольство Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В конфликте на Украине начинается переломный момент. Об этом рассказал бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо. «Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома. Стоит подумать о возможности переговоров, но никто не знает, как и в какой форме их проводить, как они начнутся и чем закончатся, кто будут в них участвовать», — отметил военный в интервью Omerta . По мнению эксперта, западные политики не стремятся помочь переговорному процессу. Также Жак Бо уверен, что из-за неудачного контрнаступления ВСУ внутри самой Украины нарастает недовольство, а в аппарате управления страны зреет напряженность. У президента Украины Владимира Зеленского не получилось собрать нужное число солдат для контрнаступления, при этом битва за Артемовск еще до наступления «перемолола» существенную часть украинской армии, подчеркнул он. Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин предупредил Зеленского о потенциальных врагах из Восточной Европы. В Восточной Европе происходит формирование коалиции стран против украинского лидера, предупредил он.

В конфликте на Украине начинается переломный момент. Об этом рассказал бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо. «Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома. Стоит подумать о возможности переговоров, но никто не знает, как и в какой форме их проводить, как они начнутся и чем закончатся, кто будут в них участвовать», — отметил военный в интервью Omerta. По мнению эксперта, западные политики не стремятся помочь переговорному процессу. Также Жак Бо уверен, что из-за неудачного контрнаступления ВСУ внутри самой Украины нарастает недовольство, а в аппарате управления страны зреет напряженность. У президента Украины Владимира Зеленского не получилось собрать нужное число солдат для контрнаступления, при этом битва за Артемовск еще до наступления «перемолола» существенную часть украинской армии, подчеркнул он. Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин предупредил Зеленского о потенциальных врагах из Восточной Европы. В Восточной Европе происходит формирование коалиции стран против украинского лидера, предупредил он.