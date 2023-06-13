Посол Африки поделился целью переговоров с главами России и Украины

14 июня 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Представители ЮАР хотят выяснить причины конфликта между РФ и Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент ЮАР Сирил Рамафоза в составе делегации от еще шести стран Африки посетит Киев и Москву, чтобы выслушать обе стороны и выяснить причины конфликта между ними. Об этом сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. Он отметил, что после встреч африканские лидеры вернутся в свои страны проанализировать информацию. «Семь африканских лидеров приезжают не с каким-то конкретным планом. Они приедут послушать две стороны — Украину и Россию, — чтобы из первых рук получить информацию о том, что именно привело к состоянию конфликта. Затем африканские лидеры вернутся в свои страны и проанализируют то, что им сказали оба президента. Можно надеяться, что это послужит началом урегулирования», — заявил Макетука в интервью «Известиям». Ранее президент РФ Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамапоса в ходе телефонного разговора обсудили африканскую инициативу по урегулированию на Украине. Лидеры договорились, что делегация, состоящая из глав ряда стран Африки, прибудет в Москву на встречу с Путиным, передает RT.

Президент ЮАР Сирил Рамафоза в составе делегации от еще шести стран Африки посетит Киев и Москву, чтобы выслушать обе стороны и выяснить причины конфликта между ними. Об этом сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. Он отметил, что после встреч африканские лидеры вернутся в свои страны проанализировать информацию. «Семь африканских лидеров приезжают не с каким-то конкретным планом. Они приедут послушать две стороны — Украину и Россию, — чтобы из первых рук получить информацию о том, что именно привело к состоянию конфликта. Затем африканские лидеры вернутся в свои страны и проанализируют то, что им сказали оба президента. Можно надеяться, что это послужит началом урегулирования», — заявил Макетука в интервью «Известиям». Ранее президент РФ Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамапоса в ходе телефонного разговора обсудили африканскую инициативу по урегулированию на Украине. Лидеры договорились, что делегация, состоящая из глав ряда стран Африки, прибудет в Москву на встречу с Путиным, передает RT.