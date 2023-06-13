Пермячка незаконно продала чужую квартиру

14 июня 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Пермячка заплатила за квартиру 2,7 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительница Березников (Пермский край) подала в суд на продавца чужой квартиры и риелтора за обман. Ответчик продала чужую квартиру, уверяя, что жилье принадлежит ей. Об этом сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. «Между ответчиком и истцом был заключен договор купли-продажи квартиры. Продавец гарантировал, что является законным собственником указанной квартиры. После передачи денежных средств, истцу стало известно, что ответчик не является собственником указанной квартиры», — говорится в решении. Об этом позже стало известно и риелтору, который сопровождал сделку. Агент по недвижимости обещал вернуть средства пермячке, но так этого и не сделал. Позже женщина обратилась в суд, где ей постановили вернуть 2,7 млн рублей. В отношении обманувшей было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На момент вынесения решения суда расследование продолжалось.

Жительница Березников (Пермский край) подала в суд на продавца чужой квартиры и риелтора за обман. Ответчик продала чужую квартиру, уверяя, что жилье принадлежит ей. Об этом сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. «Между ответчиком и истцом был заключен договор купли-продажи квартиры. Продавец гарантировал, что является законным собственником указанной квартиры. После передачи денежных средств, истцу стало известно, что ответчик не является собственником указанной квартиры», — говорится в решении. Об этом позже стало известно и риелтору, который сопровождал сделку. Агент по недвижимости обещал вернуть средства пермячке, но так этого и не сделал. Позже женщина обратилась в суд, где ей постановили вернуть 2,7 млн рублей. В отношении обманувшей было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На момент вынесения решения суда расследование продолжалось.