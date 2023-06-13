Пермячка незаконно продала чужую квартиру

Жительница Березников (Пермский край) подала в суд на продавца чужой квартиры и риелтора за обман. Ответчик продала чужую квартиру, уверяя, что жилье принадлежит ей. Об этом сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда.
«Между ответчиком и истцом был заключен договор купли-продажи квартиры. Продавец гарантировал, что является законным собственником указанной квартиры. После передачи денежных средств, истцу стало известно, что ответчик не является собственником указанной квартиры», — говорится в решении.
Об этом позже стало известно и риелтору, который сопровождал сделку. Агент по недвижимости обещал вернуть средства пермячке, но так этого и не сделал. Позже женщина обратилась в суд, где ей постановили вернуть 2,7 млн рублей. В отношении обманувшей было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На момент вынесения решения суда расследование продолжалось.
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