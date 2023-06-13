13 июня 2023

Челябинец сообщил о минировании школы от имени друга, который не отдавал долг

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Мужчину будут судить за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве Фото:

В Каслинском районе Челябинской области мужчина сообщил о минировании школы от имени друга, который не хотел отдавать денежный долг его сожительнице. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина отправлен под суд за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал. Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что история произошла в апреле. Желая отомстить знакомому, который не отдавал долг сожительнице, 51-летний житель поселка Береговой позвонил на телефон Единой дистанционной диспетчерской службы и от лица знакомого должника сообщил о минировании поселковой школы. После чего следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, где взрывные устройства не обнаружены.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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В Каслинском районе Челябинской области мужчина сообщил о минировании школы от имени друга, который не хотел отдавать денежный долг его сожительнице. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина отправлен под суд за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал. Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что история произошла в апреле. Желая отомстить знакомому, который не отдавал долг сожительнице, 51-летний житель поселка Береговой позвонил на телефон Единой дистанционной диспетчерской службы и от лица знакомого должника сообщил о минировании поселковой школы. После чего следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, где взрывные устройства не обнаружены. На мужчину возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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