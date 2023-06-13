13 июня 2023

Свердловского школьника поймали на подготовке к теракту

ФСБ поймала свердловского школьника, изучавшего тактику теракта
© Служба новостей «URA.RU»
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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
Официальной информации от ФСБ не поступало Фото:

Силовики ФСБ поймали свердловского подростка, который, предположительно, готовился к теракту и учился собирать взрывчатку. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«15-летнего школьника из Свердловской области заподозрили в прохождении обучения в целях осуществления терроризма», — передает telegram-канал Baza со ссылкой на источник. По его словам, у подростка нашли инструкции по приготовлению взрывчатке, а также руководство по тактике теракта.

Кроме этого, школьник был подписан на экстремистские каналы в соцсетях. Силовики возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, но ребенка опустили под подписку о невыезде.

URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

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Силовики ФСБ поймали свердловского подростка, который, предположительно, готовился к теракту и учился собирать взрывчатку. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «15-летнего школьника из Свердловской области заподозрили в прохождении обучения в целях осуществления терроризма», — передает telegram-канал Baza со ссылкой на источник. По его словам, у подростка нашли инструкции по приготовлению взрывчатке, а также руководство по тактике теракта. Кроме этого, школьник был подписан на экстремистские каналы в соцсетях. Силовики возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, но ребенка опустили под подписку о невыезде. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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