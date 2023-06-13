Свердловского школьника поймали на подготовке к теракту

Силовики ФСБ поймали свердловского подростка, который, предположительно, готовился к теракту и учился собирать взрывчатку. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«15-летнего школьника из Свердловской области заподозрили в прохождении обучения в целях осуществления терроризма», — передает telegram-канал Baza со ссылкой на источник. По его словам, у подростка нашли инструкции по приготовлению взрывчатке, а также руководство по тактике теракта.
Кроме этого, школьник был подписан на экстремистские каналы в соцсетях. Силовики возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, но ребенка опустили под подписку о невыезде.
URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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