Свердловчане бросились скупать отечественные автомобили с пробегом

В январе—мае 2023 года в Свердловской области вырос покупательский интерес к 3-5-летним автомобилям с пробегом на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными моделями стали отечественные ВАЗ (LADA) Granta и ВАЗ (LADA) Vesta. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто».
«В топ-5 самых востребованных 3-5-летних автомобилей с пробегом вошли ВАЗ (LADA) Granta с долей спроса 7,6% (средняя цена 610 тысяч рублей), ВАЗ (LADA) Vesta с долей спроса 4% (средняя цена 940 тысяч рублей), Volkswagen Polo с долей спроса 4% (средняя цена 1,18 млн рублей) и Toyota Camry с долей спроса 3,7% (средняя цена 2,5 млн рублей). Замыкает рейтинг Hyundai Solaris с долей спроса 3,2% и средней ценой в 1,2 млн рублей», — сказано в сообщении. Рейтинг составлен по итогам января-мая 2023 года.
За первые пять месяцев нынешнего года на подобные авто с пробегом в возрасте от трех до пяти лет пришлось 11% от общего предложения машин с пробегом. По всей России этот показатель составил 15%.
С начала 2023 года в Свердловской области взлетели цены на автомобили с пробегом на 13,7%. Обновленная средняя стоимость поддержанного транспорта составит 499 тысяч рублей.
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