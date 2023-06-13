13 июня 2023

Строительство больницы в Кургане идет с отставанием от графика

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, депутат, чиновник, областная дума, папка депутата
Курганские власти обсуждают строительство и ремонт больниц Фото:

В Кургане сорвались сроки строительства хирургического корпуса в областном онкологическом диспансере. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания Комитета по социальной политике Курганской областной думы

«В 2021 году идут строительство хирургического корпуса в Курганском областном онкологическом диспансере. Заключен контракт с подрядчиком „Курганстальмост“. На сегодняшний день, готовность объекта составляет 86%. Срок окончания работ: сентябрь 2023 года. Есть небольшое отставание по графику, который был запланирован в начале мая», — докладывал первый заместитель директора депздрава Курганской области Назар Шевченко.

Сообщается, что строители не успевают в срок из-за обстоятельств, которые на заседании не прозвучали. На данный момент ведутся отделочные работы. Также закупается необходимое оборудование. Уже приобретена техника на 60 млн рублей. До 1 июня 2023 года планируется закупить еще на 40 млн рублей. По словам Шевченко, открытие хирургического корпуса ожидается в декабре 2024 года, но власти планируют ввести объект в работу раньше.

На заседании также прозвучало, что идет строительство областной поликлиники в Кургане. Шевченко заявил, что объект готов примерно на 7%. Ожидается, что строительство закончат к июню 2024 года, а в работу объект введут в декабре 2025 года. На заседании также прозвучало, что у строителей были сложности со сваями и техникой, которая требуется в работе, однако, со слов Шевченко, ситуацию исправляют.

Ранее URA.RU писало, что Шумков назвал срок открытия больницы, на которую просил деньги у президента Путина. Хирургический корпус должен был открыться во втором полугодии 2023 года.

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В Кургане сорвались сроки строительства хирургического корпуса в областном онкологическом диспансере. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания Комитета по социальной политике Курганской областной думы «В 2021 году идут строительство хирургического корпуса в Курганском областном онкологическом диспансере. Заключен контракт с подрядчиком „Курганстальмост“. На сегодняшний день, готовность объекта составляет 86%. Срок окончания работ: сентябрь 2023 года. Есть небольшое отставание по графику, который был запланирован в начале мая», — докладывал первый заместитель директора депздрава Курганской области Назар Шевченко. Сообщается, что строители не успевают в срок из-за обстоятельств, которые на заседании не прозвучали. На данный момент ведутся отделочные работы. Также закупается необходимое оборудование. Уже приобретена техника на 60 млн рублей. До 1 июня 2023 года планируется закупить еще на 40 млн рублей. По словам Шевченко, открытие хирургического корпуса ожидается в декабре 2024 года, но власти планируют ввести объект в работу раньше. На заседании также прозвучало, что идет строительство областной поликлиники в Кургане. Шевченко заявил, что объект готов примерно на 7%. Ожидается, что строительство закончат к июню 2024 года, а в работу объект введут в декабре 2025 года. На заседании также прозвучало, что у строителей были сложности со сваями и техникой, которая требуется в работе, однако, со слов Шевченко, ситуацию исправляют. Ранее URA.RU писало, что Шумков назвал срок открытия больницы, на которую просил деньги у президента Путина. Хирургический корпус должен был открыться во втором полугодии 2023 года.
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