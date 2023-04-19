Шумков назвал срок открытия больницы, на которую просил деньги у Путина. Фото

Хирургический корпус Курганского онкодиспансера откроется во втором полугодии 2023 года
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, новое оборудование, онкодиспансер, диагностическое оборудование
Губернатор контролирует строительство хирургического корпуса онкодиспансера (фото из архива) Фото:

Хирургический корпус Курганского онкологического диспансера должен заработать во втором полугодии 2023 года. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)», посетив объект.

«Строительство хирургии онкодиспансера. В ритме. Строительство, отделка и закуп оборудования идут одновременно. Во втором полугодии объект должен заработать, сняв все основные существующие ограничения учреждения», — написал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков попросил президента РФ Владимира Путина увеличить финансирование строительства трех объектов. В их числе хирургический корпус онкодиспансера. Строительство 10-этажного корпуса началось в 2021 году. Первоначальная стоимость объекта указывалась в сумме более 684 млн рублей (федеральные средства).

Хирургический корпус Курганского онкодиспансера (десятиэтажное здание) планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году
Хирургический корпус Курганского онкодиспансера (десятиэтажное здание) планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году

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Хирургический корпус Курганского онкологического диспансера должен заработать во втором полугодии 2023 года. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)», посетив объект. «Строительство хирургии онкодиспансера. В ритме. Строительство, отделка и закуп оборудования идут одновременно. Во втором полугодии объект должен заработать, сняв все основные существующие ограничения учреждения», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков попросил президента РФ Владимира Путина увеличить финансирование строительства трех объектов. В их числе хирургический корпус онкодиспансера. Строительство 10-этажного корпуса началось в 2021 году. Первоначальная стоимость объекта указывалась в сумме более 684 млн рублей (федеральные средства).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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