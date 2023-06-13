В Челябинске примут на работу пилота авиасимулятора и затяжчика верха обуви

В Челябинске открыты вакансии пилота авиасимулятора и затяжчика верха обуви. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», также в топе необычных вакансий оказались вязальщик-формовщик и музыкант-ударник.
«Компания примет на работу пилота авиасимулятора. В списке обязанностей есть проведение занятий с детьми и подростками, авиаэкскурсий, дней рождения на тренажере», — процитировали в «Зарплате.ру» требования к вакансии.
От соискателя ждут, что он знает авиационные дисциплины, хочет работать с детьми, умеет летать на самолете и готов выступать перед публикой. Зарплата составит от 50 тысяч рублей, при хорошей работе возможен карьерный рост до управляющего клубом.
Вязальщик-формовщик любого пола требуется на производство колбасы, упаковку куриной и свиной продукции. Зарабатывать человек будет от 45 тысяч, сможет бесплатно питаться в корпоративной столовой. Затяжчику верха обуви, кроме прочего, предстоит клеить подошву, делая это аккуратно и с желанием. Уровень дохода начинается от 50 тысяч рублей.
В исследовательском центре «Зарплаты.ру» также упомянули вакансию заведующего отделом литературы и искусства в областной научной библиотеке. Кроме профильного библиотечного, педагогического или культурологического образования, требуется опыт руководящей работы, партнерские связи с учреждениями и творческий подход к решению задач. Музыканта ищет челябинская филармония. Работать предстоит в оркестровой группе ансамбля танца «Урал». В топе необычных вакансий также упомянута должность аварийного комиссара. Работнику предстоит выезжать на место ДТП, вести фотофиксацию, составлять схему происшествия. Доход комиссара может достигать 150 тысяч рублей.
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