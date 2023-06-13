В Челябинске примут на работу пилота авиасимулятора и затяжчика верха обуви

14 июня 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Топ необычных вакансий Челябинска возглавила работа пилота авиасимулятора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске открыты вакансии пилота авиасимулятора и затяжчика верха обуви. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», также в топе необычных вакансий оказались вязальщик-формовщик и музыкант-ударник. «Компания примет на работу пилота авиасимулятора. В списке обязанностей есть проведение занятий с детьми и подростками, авиаэкскурсий, дней рождения на тренажере», — процитировали в «Зарплате.ру» требования к вакансии. От соискателя ждут, что он знает авиационные дисциплины, хочет работать с детьми, умеет летать на самолете и готов выступать перед публикой. Зарплата составит от 50 тысяч рублей, при хорошей работе возможен карьерный рост до управляющего клубом. Вязальщик-формовщик любого пола требуется на производство колбасы, упаковку куриной и свиной продукции. Зарабатывать человек будет от 45 тысяч, сможет бесплатно питаться в корпоративной столовой. Затяжчику верха обуви, кроме прочего, предстоит клеить подошву, делая это аккуратно и с желанием. Уровень дохода начинается от 50 тысяч рублей. В исследовательском центре «Зарплаты.ру» также упомянули вакансию заведующего отделом литературы и искусства в областной научной библиотеке. Кроме профильного библиотечного, педагогического или культурологического образования, требуется опыт руководящей работы, партнерские связи с учреждениями и творческий подход к решению задач. Музыканта ищет челябинская филармония. Работать предстоит в оркестровой группе ансамбля танца «Урал». В топе необычных вакансий также упомянута должность аварийного комиссара. Работнику предстоит выезжать на место ДТП, вести фотофиксацию, составлять схему происшествия. Доход комиссара может достигать 150 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске открыты вакансии пилота авиасимулятора и затяжчика верха обуви. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», также в топе необычных вакансий оказались вязальщик-формовщик и музыкант-ударник. «Компания примет на работу пилота авиасимулятора. В списке обязанностей есть проведение занятий с детьми и подростками, авиаэкскурсий, дней рождения на тренажере», — процитировали в «Зарплате.ру» требования к вакансии. От соискателя ждут, что он знает авиационные дисциплины, хочет работать с детьми, умеет летать на самолете и готов выступать перед публикой. Зарплата составит от 50 тысяч рублей, при хорошей работе возможен карьерный рост до управляющего клубом. Вязальщик-формовщик любого пола требуется на производство колбасы, упаковку куриной и свиной продукции. Зарабатывать человек будет от 45 тысяч, сможет бесплатно питаться в корпоративной столовой. Затяжчику верха обуви, кроме прочего, предстоит клеить подошву, делая это аккуратно и с желанием. Уровень дохода начинается от 50 тысяч рублей. В исследовательском центре «Зарплаты.ру» также упомянули вакансию заведующего отделом литературы и искусства в областной научной библиотеке. Кроме профильного библиотечного, педагогического или культурологического образования, требуется опыт руководящей работы, партнерские связи с учреждениями и творческий подход к решению задач. Музыканта ищет челябинская филармония. Работать предстоит в оркестровой группе ансамбля танца «Урал». В топе необычных вакансий также упомянута должность аварийного комиссара. Работнику предстоит выезжать на место ДТП, вести фотофиксацию, составлять схему происшествия. Доход комиссара может достигать 150 тысяч рублей.