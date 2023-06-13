13 июня 2023

Курганские спасатели нашли десятки виновных в пожарах

В Курганской области сотрудники МЧС выявили 1097 нарушений противопожарного режима
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области по фактам пожаров возбудили 18 уголовных дел Фото:
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Сотрудники курганского МЧС установили 56 человек, чьи действия привели к возникновениям ландшафтных пожаров. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по Курганской области.

«В ходе проверок установлены 56 лиц, чьи действия привели к возникновению ландшафтных пожаров, из них 13 — дети. Возбуждено 18 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 168 УК РФ) и лесных насаждений (ч. 1 ст. 261 УК РФ)», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Всего за нарушение требований пожарной безопасности сотрудники МЧС составили 1097 протоколов.

Ранее URA.RU писало, что в конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. Огонь уничтожил более пяти тысяч домов. Погибли более 20 человек.

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Сотрудники курганского МЧС установили 56 человек, чьи действия привели к возникновениям ландшафтных пожаров. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по Курганской области. «В ходе проверок установлены 56 лиц, чьи действия привели к возникновению ландшафтных пожаров, из них 13 — дети. Возбуждено 18 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 168 УК РФ) и лесных насаждений (ч. 1 ст. 261 УК РФ)», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Всего за нарушение требований пожарной безопасности сотрудники МЧС составили 1097 протоколов. Ранее URA.RU писало, что в конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. Огонь уничтожил более пяти тысяч домов. Погибли более 20 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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