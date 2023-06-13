Курганские спасатели нашли десятки виновных в пожарах

В Курганской области сотрудники МЧС выявили 1097 нарушений противопожарного режима

14 июня 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

В Курганской области по фактам пожаров возбудили 18 уголовных дел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Сотрудники курганского МЧС установили 56 человек, чьи действия привели к возникновениям ландшафтных пожаров. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по Курганской области. «В ходе проверок установлены 56 лиц, чьи действия привели к возникновению ландшафтных пожаров, из них 13 — дети. Возбуждено 18 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 168 УК РФ) и лесных насаждений (ч. 1 ст. 261 УК РФ)», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Всего за нарушение требований пожарной безопасности сотрудники МЧС составили 1097 протоколов. Ранее URA.RU писало, что в конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. Огонь уничтожил более пяти тысяч домов. Погибли более 20 человек.

Сотрудники курганского МЧС установили 56 человек, чьи действия привели к возникновениям ландшафтных пожаров. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по Курганской области. «В ходе проверок установлены 56 лиц, чьи действия привели к возникновению ландшафтных пожаров, из них 13 — дети. Возбуждено 18 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 168 УК РФ) и лесных насаждений (ч. 1 ст. 261 УК РФ)», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Всего за нарушение требований пожарной безопасности сотрудники МЧС составили 1097 протоколов. Ранее URA.RU писало, что в конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. Огонь уничтожил более пяти тысяч домов. Погибли более 20 человек.