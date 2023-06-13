Синоптики грозят тюменцам резким похолоданием. Скрин

В Тюмени в ближайшие выходные 17 и 18 июня похолодает до +6 градусов

14 июня 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Синоптики рекомендуют одеваться потеплее и прятаться от сильного ветра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Синоптики прогнозируют снижение температуры до +6 градусов с ближайшие выходные, 17 и 18 июня. Об этом сообщает агрегатор погоды Gismeteo. «Температура воздуха начнет постепенно понижаться в пятницу, 16 июня. К воскресенью, 18 июня, дневная температура составит около +17 градусов, а вот ночью похолодает до +6 градусов», — передает Gismeteo. При этом отмечается, что погода будет облачной, осадков не ожидается. Однако в эти дни будет сильный ветер, его скорость составит до 10 м/с. В начале следующей недели в Тюмени снова потеплеет, а к следующей пятнице, 23 июня, в область придет долгожданный дождь.

Синоптики прогнозируют снижение температуры до +6 градусов с ближайшие выходные, 17 и 18 июня. Об этом сообщает агрегатор погоды Gismeteo. «Температура воздуха начнет постепенно понижаться в пятницу, 16 июня. К воскресенью, 18 июня, дневная температура составит около +17 градусов, а вот ночью похолодает до +6 градусов», — передает Gismeteo. При этом отмечается, что погода будет облачной, осадков не ожидается. Однако в эти дни будет сильный ветер, его скорость составит до 10 м/с. В начале следующей недели в Тюмени снова потеплеет, а к следующей пятнице, 23 июня, в область придет долгожданный дождь.