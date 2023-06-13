Синоптики рекомендуют одеваться потеплее и прятаться от сильного ветра
Синоптики прогнозируют снижение температуры до +6 градусов с ближайшие выходные, 17 и 18 июня. Об этом сообщает агрегатор погоды Gismeteo.
«Температура воздуха начнет постепенно понижаться в пятницу, 16 июня. К воскресенью, 18 июня, дневная температура составит около +17 градусов, а вот ночью похолодает до +6 градусов», — передает Gismeteo.
При этом отмечается, что погода будет облачной, осадков не ожидается. Однако в эти дни будет сильный ветер, его скорость составит до 10 м/с. В начале следующей недели в Тюмени снова потеплеет, а к следующей пятнице, 23 июня, в область придет долгожданный дождь.
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