13 июня 2023

Синоптики грозят тюменцам резким похолоданием. Скрин

В Тюмени в ближайшие выходные 17 и 18 июня похолодает до +6 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, холод, зима, погода, похолодание
Синоптики рекомендуют одеваться потеплее и прятаться от сильного ветра Фото:

Синоптики прогнозируют снижение температуры до +6 градусов с ближайшие выходные, 17 и 18 июня. Об этом сообщает агрегатор погоды Gismeteo.

«Температура воздуха начнет постепенно понижаться в пятницу, 16 июня. К воскресенью, 18 июня, дневная температура составит около +17 градусов, а вот ночью похолодает до +6 градусов», — передает Gismeteo.

При этом отмечается, что погода будет облачной, осадков не ожидается. Однако в эти дни будет сильный ветер, его скорость составит до 10 м/с. В начале следующей недели в Тюмени снова потеплеет, а к следующей пятнице, 23 июня, в область придет долгожданный дождь.

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Синоптики прогнозируют снижение температуры до +6 градусов с ближайшие выходные, 17 и 18 июня. Об этом сообщает агрегатор погоды Gismeteo. «Температура воздуха начнет постепенно понижаться в пятницу, 16 июня. К воскресенью, 18 июня, дневная температура составит около +17 градусов, а вот ночью похолодает до +6 градусов», — передает Gismeteo. При этом отмечается, что погода будет облачной, осадков не ожидается. Однако в эти дни будет сильный ветер, его скорость составит до 10 м/с. В начале следующей недели в Тюмени снова потеплеет, а к следующей пятнице, 23 июня, в область придет долгожданный дождь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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