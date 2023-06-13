Министр челябинского правительства ушел в отставку

Александр Кузнецов покидает свой пост
новость из сюжетаПерестановки в правительстве Челябинской области
Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов покидает свой пост. Последним днем его работы в правительстве региона стало 14 июня. Эту информацию подтвердила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он должен уйти в отставку с 15 июня», — пояснила Гехт.
Ведомством временно будет руководить первый заместитель министра Елена Коузова. В правительстве региона Кузнецов работал с 2010 года, придя в него при губернаторе Михаиле Юревиче. До этого он руководил управлением образования мэрии Челябинска.
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