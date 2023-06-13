13 июня 2023

Министр челябинского правительства ушел в отставку

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Правительство ЧО. Челябинск., кузнецов александр
Александр Кузнецов покидает свой пост Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов покидает свой пост. Последним днем его работы в правительстве региона стало 14 июня. Эту информацию подтвердила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он должен уйти в отставку с 15 июня», — пояснила Гехт.

Ведомством временно будет руководить первый заместитель министра Елена Коузова. В правительстве региона Кузнецов работал с 2010 года, придя в него при губернаторе Михаиле Юревиче. До этого он руководил управлением образования мэрии Челябинска.

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Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов покидает свой пост. Последним днем его работы в правительстве региона стало 14 июня. Эту информацию подтвердила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он должен уйти в отставку с 15 июня», — пояснила Гехт. Ведомством временно будет руководить первый заместитель министра Елена Коузова. В правительстве региона Кузнецов работал с 2010 года, придя в него при губернаторе Михаиле Юревиче. До этого он руководил управлением образования мэрии Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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