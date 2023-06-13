13 июня 2023

В Перми организовали экскурсию по несуществующему заводу, основавшему город

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Экскурсия пройдет в виртуальной реальности Фото:

Пермский краеведческий музей приглашает на экскурсию по Егошихинскому медеплавильному заводу. С его постройки принято отсчитывать историю Перми, но самого предприятия давно не существует. Однако музейщики нашли выход — экскурсия будет виртуальной, говорят организаторы.

«Виртуальная экскурсия для сборной мини-группы позволяет погрузиться в прошлое и пройти по территории завода: посетить плотину и познакомиться с ее конструкцией, зайти в производственные помещения и посмотреть действие механизмов, приводимых в движение водяным колесом, заглянуть на склады», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Участникам экскурсии выдадут шлем виртуальной реальности.

Егошихинский завод работал с 1723 по 1788 годы. В наше время от него не осталось ни одной постройки. Экскурсия состоится 17 июня в 12:00 в Доме Мешкова.

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Пермский краеведческий музей приглашает на экскурсию по Егошихинскому медеплавильному заводу. С его постройки принято отсчитывать историю Перми, но самого предприятия давно не существует. Однако музейщики нашли выход — экскурсия будет виртуальной, говорят организаторы. «Виртуальная экскурсия для сборной мини-группы позволяет погрузиться в прошлое и пройти по территории завода: посетить плотину и познакомиться с ее конструкцией, зайти в производственные помещения и посмотреть действие механизмов, приводимых в движение водяным колесом, заглянуть на склады», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Участникам экскурсии выдадут шлем виртуальной реальности. Егошихинский завод работал с 1723 по 1788 годы. В наше время от него не осталось ни одной постройки. Экскурсия состоится 17 июня в 12:00 в Доме Мешкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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