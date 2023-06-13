В Перми организовали экскурсию по несуществующему заводу, основавшему город

14 июня 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Экскурсия пройдет в виртуальной реальности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский краеведческий музей приглашает на экскурсию по Егошихинскому медеплавильному заводу. С его постройки принято отсчитывать историю Перми, но самого предприятия давно не существует. Однако музейщики нашли выход — экскурсия будет виртуальной, говорят организаторы. «Виртуальная экскурсия для сборной мини-группы позволяет погрузиться в прошлое и пройти по территории завода: посетить плотину и познакомиться с ее конструкцией, зайти в производственные помещения и посмотреть действие механизмов, приводимых в движение водяным колесом, заглянуть на склады», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Участникам экскурсии выдадут шлем виртуальной реальности. Егошихинский завод работал с 1723 по 1788 годы. В наше время от него не осталось ни одной постройки. Экскурсия состоится 17 июня в 12:00 в Доме Мешкова.

Пермский краеведческий музей приглашает на экскурсию по Егошихинскому медеплавильному заводу. С его постройки принято отсчитывать историю Перми, но самого предприятия давно не существует. Однако музейщики нашли выход — экскурсия будет виртуальной, говорят организаторы. «Виртуальная экскурсия для сборной мини-группы позволяет погрузиться в прошлое и пройти по территории завода: посетить плотину и познакомиться с ее конструкцией, зайти в производственные помещения и посмотреть действие механизмов, приводимых в движение водяным колесом, заглянуть на склады», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Участникам экскурсии выдадут шлем виртуальной реальности. Егошихинский завод работал с 1723 по 1788 годы. В наше время от него не осталось ни одной постройки. Экскурсия состоится 17 июня в 12:00 в Доме Мешкова.