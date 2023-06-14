InfoBRICS: ВС РФ уничтожили почти все БМП Bradley из-за просчета ВСУ

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, Bradley, Брэдли
ВС РФ уничтожили БМП Bradley при попытке ВСУ занять российские позиции, пишет InfoBRICS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили американские боевые пехотные машины Bradley из-за ошибки Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время собственного контрнаступления. Те попытались занять хорошо укрепленные российские позиции. Об этом пишет египетский политолог Ахмед Адель.

«Из десяти машин, прикрепленных к мотострелковому подразделению группы [ВСУ], шесть [БМП Bradley] были разбиты, три повреждены, но подлежат ремонту, а одна не пострадала», — сообщает Ахмед Адель в материале для информационного портала InfoBRICS. Автор материала ссылается на слова украинского военнослужащего. Тот рассказал, что ВСУ попытались занять хорошо укрепленные позиции ВС РФ и в итоге были разбиты и потеряли боевую технику.

Ранее Минобороны опубликовали кадры с захватом БМП Bradley. Кроме них российские военные также захватили и немецкие танки Leopard. Отмечается, что США вынуждены направлять все больше военной техники из-за неудач ВСУ на фронте в ходе контрнаступления. Украина анонсировала масштабное контрнаступление весной, но по итогу начала его только летом.

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Российские войска уничтожили американские боевые пехотные машины Bradley из-за ошибки Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время собственного контрнаступления. Те попытались занять хорошо укрепленные российские позиции. Об этом пишет египетский политолог Ахмед Адель. «Из десяти машин, прикрепленных к мотострелковому подразделению группы [ВСУ], шесть [БМП Bradley] были разбиты, три повреждены, но подлежат ремонту, а одна не пострадала», — сообщает Ахмед Адель в материале для информационного портала InfoBRICS. Автор материала ссылается на слова украинского военнослужащего. Тот рассказал, что ВСУ попытались занять хорошо укрепленные позиции ВС РФ и в итоге были разбиты и потеряли боевую технику. Ранее Минобороны опубликовали кадры с захватом БМП Bradley. Кроме них российские военные также захватили и немецкие танки Leopard. Отмечается, что США вынуждены направлять все больше военной техники из-за неудач ВСУ на фронте в ходе контрнаступления. Украина анонсировала масштабное контрнаступление весной, но по итогу начала его только летом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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