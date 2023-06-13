Минобороны РФ показало видео с трофейными танками Leopard

13 июня 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Российские военные захватили танк Leopard Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты из группировки «Восток» осмотрели захваченный в бою немецкий танк Leopard. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. «Вон он, нахваленный <…> Leopard. Слава России. Победа будет за нами», — говорит один из военнослужащих на видео, опубликованном в telegram-канале военного ведомства. Отмечается, что захваченные танки и американские боевые машины Bradley были с еще работающими двигателями.

Российские солдаты из группировки «Восток» осмотрели захваченный в бою немецкий танк Leopard. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. «Вон он, нахваленный <…> Leopard. Слава России. Победа будет за нами», — говорит один из военнослужащих на видео, опубликованном в telegram-канале военного ведомства. Отмечается, что захваченные танки и американские боевые машины Bradley были с еще работающими двигателями.