Минобороны РФ показало видео с трофейными танками Leopard

Российские военные захватили танк Leopard
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты из группировки «Восток» осмотрели захваченный в бою немецкий танк Leopard. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
«Вон он, нахваленный <…> Leopard. Слава России. Победа будет за нами», — говорит один из военнослужащих на видео,
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