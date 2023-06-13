Минобороны РФ показало видео с трофейными танками Leopard

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Российские военные захватили танк Leopard Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из группировки «Восток» осмотрели захваченный в бою немецкий танк Leopard. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

«Вон он, нахваленный <…> Leopard. Слава России. Победа будет за нами», — говорит один из военнослужащих на видео, опубликованном в telegram-канале военного ведомства. Отмечается, что захваченные танки и американские боевые машины Bradley были с еще работающими двигателями.

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Российские солдаты из группировки «Восток» осмотрели захваченный в бою немецкий танк Leopard. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. «Вон он, нахваленный <…> Leopard. Слава России. Победа будет за нами», — говорит один из военнослужащих на видео, опубликованном в telegram-канале военного ведомства. Отмечается, что захваченные танки и американские боевые машины Bradley были с еще работающими двигателями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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