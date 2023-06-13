В Перми «Чайф» споет с солистом оперы хит «Ой-йо»

14 июня 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

«Чайф» станет хедлайнером открытия летнего фестиваля в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В ближайшую субботу Перми стартует летний фестиваль «Город встреч». На открытии, как обещают организаторы, рок-группа «Чайф» исполнит свой хит «Ой-йо» дуэтом с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым. «На открытии летнего фестиваля „Город встреч“ группа Чайф исполнит песню „Ой-йо“ с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым», — сообщается в telegram-канале «Пермь 300». Праздник состоится на набережной Камы у большого амфитеатра и у причалов Речного вокзала. Фестиваль «Город встреч» начнется 17 июня и продлится до середины августа. Его режиссером выступил постановщик церемоний открытия и закрытия Универсиады в Красноярске и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Международного культурного форума в Санкт-Петербурге Илья Авербух.

В ближайшую субботу Перми стартует летний фестиваль «Город встреч». На открытии, как обещают организаторы, рок-группа «Чайф» исполнит свой хит «Ой-йо» дуэтом с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым. «На открытии летнего фестиваля „Город встреч“ группа Чайф исполнит песню „Ой-йо“ с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым», — сообщается в telegram-канале «Пермь 300». Праздник состоится на набережной Камы у большого амфитеатра и у причалов Речного вокзала. Фестиваль «Город встреч» начнется 17 июня и продлится до середины августа. Его режиссером выступил постановщик церемоний открытия и закрытия Универсиады в Красноярске и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Международного культурного форума в Санкт-Петербурге Илья Авербух.