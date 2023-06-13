В Перми «Чайф» споет с солистом оперы хит «Ой-йо»

В ближайшую субботу Перми стартует летний фестиваль «Город встреч». На открытии, как обещают организаторы, рок-группа «Чайф» исполнит свой хит «Ой-йо» дуэтом с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым.
«На открытии летнего фестиваля „Город встреч“ группа Чайф исполнит песню „Ой-йо“ с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым», — сообщается в telegram-канале «Пермь 300». Праздник состоится на набережной Камы у большого амфитеатра и у причалов Речного вокзала.
Фестиваль «Город встреч» начнется 17 июня и продлится до середины августа. Его режиссером выступил постановщик церемоний открытия и закрытия Универсиады в Красноярске и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Международного культурного форума в Санкт-Петербурге Илья Авербух.
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