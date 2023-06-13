13 июня 2023

В Перми «Чайф» споет с солистом оперы хит «Ой-йо»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественный форум в поддержку кандидатуры Евгения Куйвашева. Екатеринбург, шахрин владимир, бегунов владимир, группа чайф
«Чайф» станет хедлайнером открытия летнего фестиваля в Перми Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В ближайшую субботу Перми стартует летний фестиваль «Город встреч». На открытии, как обещают организаторы, рок-группа «Чайф» исполнит свой хит «Ой-йо» дуэтом с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым.

«На открытии летнего фестиваля „Город встреч“ группа Чайф исполнит песню „Ой-йо“ с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым», — сообщается в telegram-канале «Пермь 300». Праздник состоится на набережной Камы у большого амфитеатра и у причалов Речного вокзала.

Фестиваль «Город встреч» начнется 17 июня и продлится до середины августа. Его режиссером выступил постановщик церемоний открытия и закрытия Универсиады в Красноярске и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Международного культурного форума в Санкт-Петербурге Илья Авербух.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшую субботу Перми стартует летний фестиваль «Город встреч». На открытии, как обещают организаторы, рок-группа «Чайф» исполнит свой хит «Ой-йо» дуэтом с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым. «На открытии летнего фестиваля „Город встреч“ группа Чайф исполнит песню „Ой-йо“ с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым», — сообщается в telegram-канале «Пермь 300». Праздник состоится на набережной Камы у большого амфитеатра и у причалов Речного вокзала. Фестиваль «Город встреч» начнется 17 июня и продлится до середины августа. Его режиссером выступил постановщик церемоний открытия и закрытия Универсиады в Красноярске и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Международного культурного форума в Санкт-Петербурге Илья Авербух.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...