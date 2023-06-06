Илья Авербух протестировал теплоход, на котором в Пермь приплывет «Чайф». Видео

06 июня 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Авербух осмотрел теплоход и встал на стул на палубе корабля Фото: Николай Бастриков © URA.RU Российский продюссер Илья Авербух осмотрел теплоход «Хирург Разумовский» в Перми. Как сообщает telegram-канал «Это Пермь», на корабле в город должна приплыть на свое выступление группа «Чайф». «Илья Авербух тестирует теплоход „Хирург Разумовский“ перед концертом группы „Чайф“», — сообщает telegram-канал. Также telegram-канал выложил видео, на котором человек, похожий на Авербуха, встает на стул на палубе теплохода. Группа «Чайф» выступит на набережной Перми 17 июня. Выступление пройдет в рамках фестиваля «Город встреч». Также вместе с группой выступят и другие артисты из Перми, в том числе Зоя Бербер.

Российский продюссер Илья Авербух осмотрел теплоход «Хирург Разумовский» в Перми. Как сообщает telegram-канал «Это Пермь», на корабле в город должна приплыть на свое выступление группа «Чайф». «Илья Авербух тестирует теплоход „Хирург Разумовский“ перед концертом группы „Чайф“», — сообщает telegram-канал. Также telegram-канал выложил видео, на котором человек, похожий на Авербуха, встает на стул на палубе теплохода. Группа «Чайф» выступит на набережной Перми 17 июня. Выступление пройдет в рамках фестиваля «Город встреч». Также вместе с группой выступят и другие артисты из Перми, в том числе Зоя Бербер.