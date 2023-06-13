В Свердловской области за неделю потушили 92% лесных пожаров

В Свердловской области сократилось количество пожаров на 92% — с 932 гектаров до 72 гектаров. Информация об этом появилась на сайте департамента информационной политики региона.
«За неделю площадь пожаров в лесах Свердловской области сократилась более чем на 92% (с 932 гектаров до 72 гектаров). Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология», — сказано в сообщении. Также за последние сутки в регионе ликвидированы четыре природных пожара на площади в 54,5 гектаров в Каменском, Невьянском, Нижнетуринском районах и Камышловском муниципальном районах.
В настоящее время идет тушение пяти пожаров в Гаринском, Ивдельском, Камышловском и Первоуральском районах. К ликвидации возгораний привлечены более 120 человек и порядка 20 единиц спецтехники. Основными причинами возгораний являются человеческие факторы и сухие грозы.
Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале на 12 июня площадь пожаров составляет 54 гектаров — это почти в семь раз меньше, чем 11 июня (368,3 гектаров). С лесными пожарами в регионе борются с 25 апреля.
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