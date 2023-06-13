Челябинский бизнес получит деньги от правительства РФ на отели нового формата

14 июня 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Проекты региона победили в федеральном конкурсе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ направит бизнесменам Челябинской области средства на создание глэмпингов. Как рассказали в пресс-службе федерального минэкономразвития, регион вошел в число победителей проведенного конкурса. «Более 200 предпринимателей из 38 регионов получат субсидию на строительство глэмпингов. В число регионов-победителей отбора вошла Челябинская область», — отметили в министерстве. Конкурс провели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Поддержали 213 проектов, которые совокупно обеспечат создание 6,7 тысячи новых номеров. Министр Максим Решетников заявил, что заявок подано в четыре раза больше, чем выделено средств. В отборе участвовали 79 регионов страны. В связи с этим ведомство будет добиваться увеличения финансирования. Общий объем финансирования для поддержки модульных средств размещения, которые построят в 2023—2024 годах, составил около восьми млрд рублей. В Челябинской области в 2022 году зафиксировали бум на создание глэмпингов. Интерес участники рынка связали с ростом спроса в секторе внутреннего туризма.

Правительство РФ направит бизнесменам Челябинской области средства на создание глэмпингов. Как рассказали в пресс-службе федерального минэкономразвития, регион вошел в число победителей проведенного конкурса. «Более 200 предпринимателей из 38 регионов получат субсидию на строительство глэмпингов. В число регионов-победителей отбора вошла Челябинская область», — отметили в министерстве. Конкурс провели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Поддержали 213 проектов, которые совокупно обеспечат создание 6,7 тысячи новых номеров. Министр Максим Решетников заявил, что заявок подано в четыре раза больше, чем выделено средств. В отборе участвовали 79 регионов страны. В связи с этим ведомство будет добиваться увеличения финансирования. Общий объем финансирования для поддержки модульных средств размещения, которые построят в 2023—2024 годах, составил около восьми млрд рублей. В Челябинской области в 2022 году зафиксировали бум на создание глэмпингов. Интерес участники рынка связали с ростом спроса в секторе внутреннего туризма.