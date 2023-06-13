13 июня 2023

Челябинский бизнес получит деньги от правительства РФ на отели нового формата

© Служба новостей «URA.RU»
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Глэмпинг – новый для Южного Урала формат сезонного экоотеля. Челябинская область, кемпинг, сфера, экоотель, гламурный кемпинг, отель на природе, домик для отдыха
Проекты региона победили в федеральном конкурсе Фото:

Правительство РФ направит бизнесменам Челябинской области средства на создание глэмпингов. Как рассказали в пресс-службе федерального минэкономразвития, регион вошел в число победителей проведенного конкурса.

«Более 200 предпринимателей из 38 регионов получат субсидию на строительство глэмпингов. В число регионов-победителей отбора вошла Челябинская область», — отметили в министерстве.

Конкурс провели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Поддержали 213 проектов, которые совокупно обеспечат создание 6,7 тысячи новых номеров.

Министр Максим Решетников заявил, что заявок подано в четыре раза больше, чем выделено средств. В отборе участвовали 79 регионов страны. В связи с этим ведомство будет добиваться увеличения финансирования. Общий объем финансирования для поддержки модульных средств размещения, которые построят в 2023—2024 годах, составил около восьми млрд рублей.

В Челябинской области в 2022 году зафиксировали бум на создание глэмпингов. Интерес участники рынка связали с ростом спроса в секторе внутреннего туризма.

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Правительство РФ направит бизнесменам Челябинской области средства на создание глэмпингов. Как рассказали в пресс-службе федерального минэкономразвития, регион вошел в число победителей проведенного конкурса. «Более 200 предпринимателей из 38 регионов получат субсидию на строительство глэмпингов. В число регионов-победителей отбора вошла Челябинская область», — отметили в министерстве. Конкурс провели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Поддержали 213 проектов, которые совокупно обеспечат создание 6,7 тысячи новых номеров. Министр Максим Решетников заявил, что заявок подано в четыре раза больше, чем выделено средств. В отборе участвовали 79 регионов страны. В связи с этим ведомство будет добиваться увеличения финансирования. Общий объем финансирования для поддержки модульных средств размещения, которые построят в 2023—2024 годах, составил около восьми млрд рублей. В Челябинской области в 2022 году зафиксировали бум на создание глэмпингов. Интерес участники рынка связали с ростом спроса в секторе внутреннего туризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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