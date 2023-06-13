13 июня 2023

Челябинский губернатор отправился на ПМЭФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Форум пройдет в северной столице с 14 по 17 июня Фото:

Делегация Челябинской области во главе губернатором Алексеем Текслером примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Текслер представит инвестиционный потенциал региона деловым кругам и представителям дружественных стран. Губернатор также выступит на панельной сессии и расскажет о бюджетной политике как инструмента развития регионов в новых условиях», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Текслер также примет участие в совместном заседании комиссий Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» и «Энергетика». Форум пройдет в северной столице с 14 по 17 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина.

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Делегация Челябинской области во главе губернатором Алексеем Текслером примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Текслер представит инвестиционный потенциал региона деловым кругам и представителям дружественных стран. Губернатор также выступит на панельной сессии и расскажет о бюджетной политике как инструмента развития регионов в новых условиях», — сообщили в пресс-службе губернатора. Текслер также примет участие в совместном заседании комиссий Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» и «Энергетика». Форум пройдет в северной столице с 14 по 17 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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