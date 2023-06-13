Челябинский губернатор отправился на ПМЭФ

Делегация Челябинской области во главе губернатором Алексеем Текслером примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Текслер представит инвестиционный потенциал региона деловым кругам и представителям дружественных стран. Губернатор также выступит на панельной сессии и расскажет о бюджетной политике как инструмента развития регионов в новых условиях», — сообщили в пресс-службе губернатора.
Текслер также примет участие в совместном заседании комиссий Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» и «Энергетика». Форум пройдет в северной столице с 14 по 17 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина.
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