Курганский чиновник признался, из-за чего ругается с главврачами больниц

Главврачи курганских больниц подвергаются критике со стороны первого замдиректора депздрава Назара Шевченко. Претензии касаются неравномерного распределения зарплат, которые доходят у врачей до 250 000 рублей. Об этом чиновник рассказал на заседании комитета по соцполитике Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU.
«Я ругаюсь с главными врачами. Там есть специалисты, которые получают больше, чем (я сравнивал с армией) полковник, доктор наук, заведующий кафедры. Они говорят, мы их удержать по-другому не можем. Я главврачей тоже понимаю, но каждый труд должен оплачиваться соизмеримо, а не так, что ставят ультиматум», — отметил Шевченко.
Он уточнил, что лично объезжал все больницы в период реформы и объединения, где общался с главврачами. Раньше он встречал зарплаты по 200 000 рублей, но в последнее время заработок некоторых медиков доходил до 250 000 рублей.
При этом Шевченко отметил, что сложности возникают с поиском новых главврачей больниц, но подвижки в ситуации есть. Сейчас идет активная работа по привлечению главврачей. Они сменяются. В Курганскую область готовы ехать. «Когда с ними проводишь собеседование и спрашиваешь про зарплату, они глаза опускают, и говорят, что получают 80 000 с переработками. У нас главврачи больше получают. Недавно из Екатеринбурга в Шумиху приехал главврач», — пояснил первый зам главы депздрава.
Шевченко выразил надежду, что те главврачи, которые приезжают, привлекут в наш регион коллег. Также курганский чиновник пояснил, что хотел бы привлечь в регион военных медиков. Но врачи из военного резерва сейчас нужны самой армии. При этом власти пытаются пригласить тех, которые уходят на пенсию.
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