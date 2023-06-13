Курганский чиновник признался, из-за чего ругается с главврачами больниц

Замдиректора курганского депздрава Шевченко критикует главврачей за зарплаты

14 июня 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Первый зам директора депздрава Назар Шевченко (справа) думает, как привлечь медиков в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главврачи курганских больниц подвергаются критике со стороны первого замдиректора депздрава Назара Шевченко. Претензии касаются неравномерного распределения зарплат, которые доходят у врачей до 250 000 рублей. Об этом чиновник рассказал на заседании комитета по соцполитике Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. «Я ругаюсь с главными врачами. Там есть специалисты, которые получают больше, чем (я сравнивал с армией) полковник, доктор наук, заведующий кафедры. Они говорят, мы их удержать по-другому не можем. Я главврачей тоже понимаю, но каждый труд должен оплачиваться соизмеримо, а не так, что ставят ультиматум», — отметил Шевченко. Он уточнил, что лично объезжал все больницы в период реформы и объединения, где общался с главврачами. Раньше он встречал зарплаты по 200 000 рублей, но в последнее время заработок некоторых медиков доходил до 250 000 рублей. При этом Шевченко отметил, что сложности возникают с поиском новых главврачей больниц, но подвижки в ситуации есть. Сейчас идет активная работа по привлечению главврачей. Они сменяются. В Курганскую область готовы ехать. «Когда с ними проводишь собеседование и спрашиваешь про зарплату, они глаза опускают, и говорят, что получают 80 000 с переработками. У нас главврачи больше получают. Недавно из Екатеринбурга в Шумиху приехал главврач», — пояснил первый зам главы депздрава. Шевченко выразил надежду, что те главврачи, которые приезжают, привлекут в наш регион коллег. Также курганский чиновник пояснил, что хотел бы привлечь в регион военных медиков. Но врачи из военного резерва сейчас нужны самой армии. При этом власти пытаются пригласить тех, которые уходят на пенсию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главврачи курганских больниц подвергаются критике со стороны первого замдиректора депздрава Назара Шевченко. Претензии касаются неравномерного распределения зарплат, которые доходят у врачей до 250 000 рублей. Об этом чиновник рассказал на заседании комитета по соцполитике Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. «Я ругаюсь с главными врачами. Там есть специалисты, которые получают больше, чем (я сравнивал с армией) полковник, доктор наук, заведующий кафедры. Они говорят, мы их удержать по-другому не можем. Я главврачей тоже понимаю, но каждый труд должен оплачиваться соизмеримо, а не так, что ставят ультиматум», — отметил Шевченко. Он уточнил, что лично объезжал все больницы в период реформы и объединения, где общался с главврачами. Раньше он встречал зарплаты по 200 000 рублей, но в последнее время заработок некоторых медиков доходил до 250 000 рублей. При этом Шевченко отметил, что сложности возникают с поиском новых главврачей больниц, но подвижки в ситуации есть. Сейчас идет активная работа по привлечению главврачей. Они сменяются. В Курганскую область готовы ехать. «Когда с ними проводишь собеседование и спрашиваешь про зарплату, они глаза опускают, и говорят, что получают 80 000 с переработками. У нас главврачи больше получают. Недавно из Екатеринбурга в Шумиху приехал главврач», — пояснил первый зам главы депздрава. Шевченко выразил надежду, что те главврачи, которые приезжают, привлекут в наш регион коллег. Также курганский чиновник пояснил, что хотел бы привлечь в регион военных медиков. Но врачи из военного резерва сейчас нужны самой армии. При этом власти пытаются пригласить тех, которые уходят на пенсию.