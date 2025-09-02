Курганцы заметили гусей (архивное фото)
В Кургане на шоссе Тюнина заметили стаю гусей. Птицы прогуливались по начерченной на асфальте велодорожке. Об этом сообщается в соцсетях.
Гуси прогуливались по шоссе Тюнина
«Гуси решили прогуляться по велодорожке вдоль Тюнина. Что забыли там, ребята?», — задаются вопросом в tg-канале «Однажды в Кургане». К посту прикреплено фото со стаей гусей.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКатастрофическое сокращение численности серого гуся отмечено в Курганской области. Скрин
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области серый гусь оказался под угрозой исчезновения. С начала 2000-х годов популяция этой птицы снизилась в пять раз и продолжает сокращаться ускоренными темпами.
