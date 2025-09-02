На Камчатке произошло землетрясение

В Камчатском крае было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
Как говорится в официальном telegram-канале филиала, сейсмическое событие произошло в 11:25 по всемирному координированному времени (UTC), в 23:25 по камчатскому времени. Эпицентр землетрясения находится примерно в 146 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина очага составила 18,2 километра.
Магнитуда землетрясения составила 6,0 по шкале Рихтера. По предварительной оценке специалистов, интенсивность сейсмических толчков в Петропавловске-Камчатском достигла трех баллов по 12-балльной шкале.
