На протяжении долгого времени Россия сознательно воздерживалась от каких-либо ответных действий в отношении гражданской инфраструктуры Украины, несмотря на регулярные удары со стороны ВСУ по российским энергетическим объектам. Затем российская сторона начала отвечать. Об этом на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае рассказал президент РФ Владимир Путин. Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева.
«Очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать», — заявил Путина. Он добавил, что эта выдержка продолжалась в течение значительного срока, причем несколько лет назад ответные меры вообще не предпринимались. Он охарактеризовал эту позицию как проявление терпения перед лицом постоянных атак, наносимых украинскими войсками.
Как отметил Владимир Путин, лишь после этого Россия была вынуждена начать отвечать. Он констатировал, что на данный момент ответные меры носят серьезный характер.
