На производство автомобилей Lada отправят тысячи осужденных

14 июня 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

На производстве востребовано 19 категорий специалистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тысячи осужденных в Самарской области привлекут к принудительным работам для работы на «АвтоВАЗе». Об этом сообщили на сайте областного управления ФСИН. «Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1100 человек и еще около 2900 человек к январю 2024 года», — сообщается на сайте УФСИН РФ по Самарской области. Там отмечают, что из них до 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам. Сотрудники потребовались в связи с увеличением объемов производства с сентября 2023 года на 28%. На производстве сейчас востребовано 19 категорий специалистов. Ранее Компания «АвтоВАЗ» запланировала экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году. Об этом заявил президент предприятия Максим Соколов, передает «Национальная служба новостей».

Тысячи осужденных в Самарской области привлекут к принудительным работам для работы на «АвтоВАЗе». Об этом сообщили на сайте областного управления ФСИН. «Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1100 человек и еще около 2900 человек к январю 2024 года», — сообщается на сайте УФСИН РФ по Самарской области. Там отмечают, что из них до 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам. Сотрудники потребовались в связи с увеличением объемов производства с сентября 2023 года на 28%. На производстве сейчас востребовано 19 категорий специалистов. Ранее Компания «АвтоВАЗ» запланировала экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году. Об этом заявил президент предприятия Максим Соколов, передает «Национальная служба новостей».