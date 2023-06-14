На производство автомобилей Lada отправят тысячи осужденных

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Конвейер Горьковского автомобильного завода. Нижний Новгород, газ, мотор, сборка, автомобиль, завод, двигатель, сборочный цех, рабочий, цех, конвейер, производство, сборщик, горьковский автомобильный завод
На производстве востребовано 19 категорий специалистов Фото:

Тысячи осужденных в Самарской области привлекут к принудительным работам для работы на «АвтоВАЗе». Об этом сообщили на сайте областного управления ФСИН.

«Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1100 человек и еще около 2900 человек к январю 2024 года», — сообщается на сайте УФСИН РФ по Самарской области. Там отмечают, что из них до 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам.

Сотрудники потребовались в связи с увеличением объемов производства с сентября 2023 года на 28%. На производстве сейчас востребовано 19 категорий специалистов.

Ранее Компания «АвтоВАЗ» запланировала экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году. Об этом заявил президент предприятия Максим Соколов, передает «Национальная служба новостей».

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Тысячи осужденных в Самарской области привлекут к принудительным работам для работы на «АвтоВАЗе». Об этом сообщили на сайте областного управления ФСИН. «Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1100 человек и еще около 2900 человек к январю 2024 года», — сообщается на сайте УФСИН РФ по Самарской области. Там отмечают, что из них до 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам. Сотрудники потребовались в связи с увеличением объемов производства с сентября 2023 года на 28%. На производстве сейчас востребовано 19 категорий специалистов. Ранее Компания «АвтоВАЗ» запланировала экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году. Об этом заявил президент предприятия Максим Соколов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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