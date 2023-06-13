В Курганской области появятся новые медцентры для участников СВО

14 июня 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

В Кургане откроют реабилитационные центры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новые реабилитационные центры для участников спецоперации появятся в Курганской области. На их создание будет потрачено 262 млн рублей. Об этом говорилось на заседании комитета по соцполитике в облдуме, передает корреспондент URA.RU. «В прошлом году было выделено 30 млн рублей на госпиталь ветеранов войн. В этом году около 60 млн направлено Кетовской ЦРБ, где делается реабилитационный центр. На следующий год три медорганизации — Кардиодиспансер, БСМП и областная больница получат около 172 млн рублей, средства выделяются на оборудование», — пояснил первый заместитеть директора депздрава Назар Шевченко. Он добавил, что медики проходят соответствующее обучение. В госпитале для ветеранов войн запланирован ремонт фасада, который будет выполнен в едином стиле, как герб Курганской области (бело-зеленый). Также будет облагорожена территория перед госпиталем, и за ним в парке. В Кургане продолжается также ремонт больниц. Так, в этом году завершится ремонт двух отделений (гематологическое и эндокринологическое) в областной больнице. В больнице имени Красного Креста завершится ремонт операционной, техэтажа. В Курганской больнице №2 происходит капремонт. В областной психоневрологической больнице завершается ремонт фасада.

Новые реабилитационные центры для участников спецоперации появятся в Курганской области. На их создание будет потрачено 262 млн рублей. Об этом говорилось на заседании комитета по соцполитике в облдуме, передает корреспондент URA.RU. «В прошлом году было выделено 30 млн рублей на госпиталь ветеранов войн. В этом году около 60 млн направлено Кетовской ЦРБ, где делается реабилитационный центр. На следующий год три медорганизации — Кардиодиспансер, БСМП и областная больница получат около 172 млн рублей, средства выделяются на оборудование», — пояснил первый заместитеть директора депздрава Назар Шевченко. Он добавил, что медики проходят соответствующее обучение. В госпитале для ветеранов войн запланирован ремонт фасада, который будет выполнен в едином стиле, как герб Курганской области (бело-зеленый). Также будет облагорожена территория перед госпиталем, и за ним в парке. В Кургане продолжается также ремонт больниц. Так, в этом году завершится ремонт двух отделений (гематологическое и эндокринологическое) в областной больнице. В больнице имени Красного Креста завершится ремонт операционной, техэтажа. В Курганской больнице №2 происходит капремонт. В областной психоневрологической больнице завершается ремонт фасада.