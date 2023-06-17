17 июня 2023

Старший лейтенант Матюшин: Украина бросит все силы на захват территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, гранатомет, ВСУ, наемник, джавелин, stock
Украина не будет обращать внимание на свои потери во время наступления, сказал Александр Матюшин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска бросят все силы на захват территорий, чтобы не потерять финансирование со стороны Запада. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин.

«Можно смело прогнозировать, что украинские войска перед июльским саммитом НАТО будут максимально стараться проводить контрнаступательные действия на всей линии фронта с целью отбить хоть какой-то кусок земли. Они не будут считаться с потерями. Им необходимо показать, что Украина не только может обороняться, отступать, терять город за городом, но и наступать, захватывая какие-то территории. Иначе Украина потеряет всякий интерес в глазах западных держав и финансирование преступного киевского режима прекратится», — сказал Александр Матюшин.

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что потери украинской армии приближаются к катастрофическим. В США признали, что солдаты ВСУ бросают западную технику на поле боя.

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Украинские войска бросят все силы на захват территорий, чтобы не потерять финансирование со стороны Запада. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Можно смело прогнозировать, что украинские войска перед июльским саммитом НАТО будут максимально стараться проводить контрнаступательные действия на всей линии фронта с целью отбить хоть какой-то кусок земли. Они не будут считаться с потерями. Им необходимо показать, что Украина не только может обороняться, отступать, терять город за городом, но и наступать, захватывая какие-то территории. Иначе Украина потеряет всякий интерес в глазах западных держав и финансирование преступного киевского режима прекратится», — сказал Александр Матюшин. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что потери украинской армии приближаются к катастрофическим. В США признали, что солдаты ВСУ бросают западную технику на поле боя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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