Старший лейтенант Матюшин: Украина бросит все силы на захват территорий

18 июня 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

Украина не будет обращать внимание на свои потери во время наступления, сказал Александр Матюшин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска бросят все силы на захват территорий, чтобы не потерять финансирование со стороны Запада. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Можно смело прогнозировать, что украинские войска перед июльским саммитом НАТО будут максимально стараться проводить контрнаступательные действия на всей линии фронта с целью отбить хоть какой-то кусок земли. Они не будут считаться с потерями. Им необходимо показать, что Украина не только может обороняться, отступать, терять город за городом, но и наступать, захватывая какие-то территории. Иначе Украина потеряет всякий интерес в глазах западных держав и финансирование преступного киевского режима прекратится», — сказал Александр Матюшин. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что потери украинской армии приближаются к катастрофическим. В США признали, что солдаты ВСУ бросают западную технику на поле боя.

Украинские войска бросят все силы на захват территорий, чтобы не потерять финансирование со стороны Запада. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Можно смело прогнозировать, что украинские войска перед июльским саммитом НАТО будут максимально стараться проводить контрнаступательные действия на всей линии фронта с целью отбить хоть какой-то кусок земли. Они не будут считаться с потерями. Им необходимо показать, что Украина не только может обороняться, отступать, терять город за городом, но и наступать, захватывая какие-то территории. Иначе Украина потеряет всякий интерес в глазах западных держав и финансирование преступного киевского режима прекратится», — сказал Александр Матюшин. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что потери украинской армии приближаются к катастрофическим. В США признали, что солдаты ВСУ бросают западную технику на поле боя.