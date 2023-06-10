NYT: в США признали безнадежное положение ВСУ

The New York Times: ВС РФ успешно противостоят украинским войскам
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ВСУ несут значительные потери в ходе своего контрнаступления, пишут американские журналисты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери личного состава и военной техники в боях с российскими солдатами. Об этом пишут журналисты Эндрю Крамер и Эрик Шмитт, ссылаясь на заявления американских чиновников.

«Украинские войска, как и ожидалось, понесли потери [личного состава] и техники в начале боевых действий [в хорде своего контрнаступления]», — пишут авторы материла для газеты The New York Times. Поих мнению, ожидается прорыв российских войск. Отмечается, что ВС РФ смогли достигнуть успеха в боях с ВСУ, так как вовремя построили оборонительные сооружения с окопами, минными полями и иными препятствиями. Также журналисты написали, что украинские войска бросают на поле боя западную технику, в том числе и немецкие танки Leopard.

Первые сообщения о начале очередной попытки украинского контрнаступления прошли 4 июня. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атак ВСУ. В ходе боевых столкновений были уничтожены немецкие танки Leopard и другая техника Запада. Авторы американской газеты Politico также писали, что российские солдаты успешно противостоят украинским силам.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери личного состава и военной техники в боях с российскими солдатами. Об этом пишут журналисты Эндрю Крамер и Эрик Шмитт, ссылаясь на заявления американских чиновников. «Украинские войска, как и ожидалось, понесли потери [личного состава] и техники в начале боевых действий [в хорде своего контрнаступления]», — пишут авторы материла для газеты The New York Times. Поих мнению, ожидается прорыв российских войск. Отмечается, что ВС РФ смогли достигнуть успеха в боях с ВСУ, так как вовремя построили оборонительные сооружения с окопами, минными полями и иными препятствиями. Также журналисты написали, что украинские войска бросают на поле боя западную технику, в том числе и немецкие танки Leopard. Первые сообщения о начале очередной попытки украинского контрнаступления прошли 4 июня. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атак ВСУ. В ходе боевых столкновений были уничтожены немецкие танки Leopard и другая техника Запада. Авторы американской газеты Politico также писали, что российские солдаты успешно противостоят украинским силам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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