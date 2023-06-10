NYT: в США признали безнадежное положение ВСУ

The New York Times: ВС РФ успешно противостоят украинским войскам

10 июня 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

ВСУ несут значительные потери в ходе своего контрнаступления, пишут американские журналисты Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери личного состава и военной техники в боях с российскими солдатами. Об этом пишут журналисты Эндрю Крамер и Эрик Шмитт, ссылаясь на заявления американских чиновников. «Украинские войска, как и ожидалось, понесли потери [личного состава] и техники в начале боевых действий [в хорде своего контрнаступления]», — пишут авторы материла для газеты The New York Times. Поих мнению, ожидается прорыв российских войск. Отмечается, что ВС РФ смогли достигнуть успеха в боях с ВСУ, так как вовремя построили оборонительные сооружения с окопами, минными полями и иными препятствиями. Также журналисты написали, что украинские войска бросают на поле боя западную технику, в том числе и немецкие танки Leopard. Первые сообщения о начале очередной попытки украинского контрнаступления прошли 4 июня. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атак ВСУ. В ходе боевых столкновений были уничтожены немецкие танки Leopard и другая техника Запада. Авторы американской газеты Politico также писали, что российские солдаты успешно противостоят украинским силам.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери личного состава и военной техники в боях с российскими солдатами. Об этом пишут журналисты Эндрю Крамер и Эрик Шмитт, ссылаясь на заявления американских чиновников. «Украинские войска, как и ожидалось, понесли потери [личного состава] и техники в начале боевых действий [в хорде своего контрнаступления]», — пишут авторы материла для газеты The New York Times. Поих мнению, ожидается прорыв российских войск. Отмечается, что ВС РФ смогли достигнуть успеха в боях с ВСУ, так как вовремя построили оборонительные сооружения с окопами, минными полями и иными препятствиями. Также журналисты написали, что украинские войска бросают на поле боя западную технику, в том числе и немецкие танки Leopard. Первые сообщения о начале очередной попытки украинского контрнаступления прошли 4 июня. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атак ВСУ. В ходе боевых столкновений были уничтожены немецкие танки Leopard и другая техника Запада. Авторы американской газеты Politico также писали, что российские солдаты успешно противостоят украинским силам.