13 июня 2023

В Екатеринбурге задержан военком

ФСБ задержала военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Военкома Сергея Белоусова задержали сотрудники ФСБ Фото:

Сотрудники ФСБ задержали начальника отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. Его подозревают во взятках за «откос» от армии. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«ФСБ задержала военкома Сергея Белоусова за получение взятки. Начальник отделения призыва граждан на военную службу Орджоникидзевского района Екатеринбурга Белоусов брал деньги, чтобы „отмазать“ от армии. Также задержали посредника и врача, которые работали с Белоусовым по преступной схеме», — отметил собеседник URA.RU.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отдел военного комиссариата Свердловской Области по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. В военкомате отказались комментировать.

Также URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального ФСБ. В ведомстве воздержались от комментариев.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ задержали начальника отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. Его подозревают во взятках за «откос» от армии. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «ФСБ задержала военкома Сергея Белоусова за получение взятки. Начальник отделения призыва граждан на военную службу Орджоникидзевского района Екатеринбурга Белоусов брал деньги, чтобы „отмазать“ от армии. Также задержали посредника и врача, которые работали с Белоусовым по преступной схеме», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отдел военного комиссариата Свердловской Области по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. В военкомате отказались комментировать. Также URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального ФСБ. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...