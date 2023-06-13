В Екатеринбурге задержан военком

Сотрудники ФСБ задержали начальника отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. Его подозревают во взятках за «откос» от армии. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«ФСБ задержала военкома Сергея Белоусова за получение взятки. Начальник отделения призыва граждан на военную службу Орджоникидзевского района Екатеринбурга Белоусов брал деньги, чтобы „отмазать“ от армии. Также задержали посредника и врача, которые работали с Белоусовым по преступной схеме», — отметил собеседник URA.RU.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отдел военного комиссариата Свердловской Области по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. В военкомате отказались комментировать.
Также URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального ФСБ. В ведомстве воздержались от комментариев.
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