Кадыров попросил у украинской разведки помощи в поисках Делимханова

Кадыров пообещал вознаграждение
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил украинскую разведку посодействовать в поисках Депутата Государственной Думы, заместителя председателя Правительства Чеченской республики Адама Султановича Делимханова. Ранее сообщалось, что он ранен в зоне СВО.
«Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что на связь депутат не выходит.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!