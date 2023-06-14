Кадыров попросил у украинской разведки помощи в поисках Делимханова

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров пообещал вознаграждение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил украинскую разведку посодействовать в поисках Депутата Государственной Думы, заместителя председателя Правительства Чеченской республики Адама Султановича Делимханова. Ранее сообщалось, что он ранен в зоне СВО.

«Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что на связь депутат не выходит.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил украинскую разведку посодействовать в поисках Депутата Государственной Думы, заместителя председателя Правительства Чеченской республики Адама Султановича Делимханова. Ранее сообщалось, что он ранен в зоне СВО. «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что на связь депутат не выходит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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