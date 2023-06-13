Многодетный тюменец задолжал своим детям больше миллиона рублей

Мужчина отказался выполнять решение суда и оплачивать алименты на шестерых детей
Житель Тобольска Тюменской области задолжал своим шестерым детям алименты в размере более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Из материалов дела следует, что по решению суда Лепунов обязан выплачивать алименты на содержание 6 детей. Однако выплату алиментов не производил, иной материальной помощи на содержание детей не оказывал», — говорится в сообщении.
сообщается, что на данный момент общий долг по алиментам составляет 1,38 млн рублей. Следующие пять месяцев должник проведет на исправительных работах.
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