Многодетный тюменец задолжал своим детям больше миллиона рублей

14 июня 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Мужчина отказался выполнять решение суда и оплачивать алименты на шестерых детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тобольска Тюменской области задолжал своим шестерым детям алименты в размере более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Из материалов дела следует, что по решению суда Лепунов обязан выплачивать алименты на содержание 6 детей. Однако выплату алиментов не производил, иной материальной помощи на содержание детей не оказывал», — говорится в сообщении. сообщается, что на данный момент общий долг по алиментам составляет 1,38 млн рублей. Следующие пять месяцев должник проведет на исправительных работах.

Житель Тобольска Тюменской области задолжал своим шестерым детям алименты в размере более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Из материалов дела следует, что по решению суда Лепунов обязан выплачивать алименты на содержание 6 детей. Однако выплату алиментов не производил, иной материальной помощи на содержание детей не оказывал», — говорится в сообщении. сообщается, что на данный момент общий долг по алиментам составляет 1,38 млн рублей. Следующие пять месяцев должник проведет на исправительных работах.