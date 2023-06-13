13 июня 2023

Многодетный тюменец задолжал своим детям больше миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, пять тысяч, денежные купюры, деньги, бумажные деньги
Мужчина отказался выполнять решение суда и оплачивать алименты на шестерых детей Фото:

Житель Тобольска Тюменской области задолжал своим шестерым детям алименты в размере более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Из материалов дела следует, что по решению суда Лепунов обязан выплачивать алименты на содержание 6 детей. Однако выплату алиментов не производил, иной материальной помощи на содержание детей не оказывал», — говорится в сообщении.

сообщается, что на данный момент общий долг по алиментам составляет 1,38 млн рублей. Следующие пять месяцев должник проведет на исправительных работах.

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Житель Тобольска Тюменской области задолжал своим шестерым детям алименты в размере более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Из материалов дела следует, что по решению суда Лепунов обязан выплачивать алименты на содержание 6 детей. Однако выплату алиментов не производил, иной материальной помощи на содержание детей не оказывал», — говорится в сообщении. сообщается, что на данный момент общий долг по алиментам составляет 1,38 млн рублей. Следующие пять месяцев должник проведет на исправительных работах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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