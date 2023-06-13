13 июня 2023

Тюменцы могут улететь в Анталью в два раза дешевле, чем в Москву. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дешевые авиабилеты предлагает компания Turkish Airlines Фото:

Авиакомпания Turkish Airlines предлагает тюменцам отправиться в Анталью всего за 5132 рубля, тогда как стоимость билета в Москву начинается от 10 тысяч рублей. Об этом сообщают сервисы заказа авиабилетов.

«Перелет Тюмень — Анталья, авиакомпания Turkish Airlines. Отправление 15 июня 2023 года в 02:25, время в пути — 5 часов 55 минут. Стоимость билета 5132 рубля», — сообщает сервис «Авиасейлс».

Следующий по стоимости билет обойдется тюменцам более, чем в 21 тысячу рублей. Известно так же, что стоимость билетов из Тюмени в Москву в этот день составляет минимум 10 тысяч рублей.

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Авиакомпания Turkish Airlines предлагает тюменцам отправиться в Анталью всего за 5132 рубля, тогда как стоимость билета в Москву начинается от 10 тысяч рублей. Об этом сообщают сервисы заказа авиабилетов. «Перелет Тюмень — Анталья, авиакомпания Turkish Airlines. Отправление 15 июня 2023 года в 02:25, время в пути — 5 часов 55 минут. Стоимость билета 5132 рубля», — сообщает сервис «Авиасейлс». Следующий по стоимости билет обойдется тюменцам более, чем в 21 тысячу рублей. Известно так же, что стоимость билетов из Тюмени в Москву в этот день составляет минимум 10 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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