Дешевые авиабилеты предлагает компания Turkish Airlines
Авиакомпания Turkish Airlines предлагает тюменцам отправиться в Анталью всего за 5132 рубля, тогда как стоимость билета в Москву начинается от 10 тысяч рублей. Об этом сообщают сервисы заказа авиабилетов.
«Перелет Тюмень — Анталья, авиакомпания Turkish Airlines. Отправление 15 июня 2023 года в 02:25, время в пути — 5 часов 55 минут. Стоимость билета 5132 рубля», — сообщает сервис «Авиасейлс».
Следующий по стоимости билет обойдется тюменцам более, чем в 21 тысячу рублей. Известно так же, что стоимость билетов из Тюмени в Москву в этот день составляет минимум 10 тысяч рублей.
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