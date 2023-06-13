Тюменцы могут улететь в Анталью в два раза дешевле, чем в Москву. Скрин

14 июня 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Дешевые авиабилеты предлагает компания Turkish Airlines Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Turkish Airlines предлагает тюменцам отправиться в Анталью всего за 5132 рубля, тогда как стоимость билета в Москву начинается от 10 тысяч рублей. Об этом сообщают сервисы заказа авиабилетов. «Перелет Тюмень — Анталья, авиакомпания Turkish Airlines. Отправление 15 июня 2023 года в 02:25, время в пути — 5 часов 55 минут. Стоимость билета 5132 рубля», — сообщает сервис «Авиасейлс». Следующий по стоимости билет обойдется тюменцам более, чем в 21 тысячу рублей. Известно так же, что стоимость билетов из Тюмени в Москву в этот день составляет минимум 10 тысяч рублей.

Авиакомпания Turkish Airlines предлагает тюменцам отправиться в Анталью всего за 5132 рубля, тогда как стоимость билета в Москву начинается от 10 тысяч рублей. Об этом сообщают сервисы заказа авиабилетов. «Перелет Тюмень — Анталья, авиакомпания Turkish Airlines. Отправление 15 июня 2023 года в 02:25, время в пути — 5 часов 55 минут. Стоимость билета 5132 рубля», — сообщает сервис «Авиасейлс». Следующий по стоимости билет обойдется тюменцам более, чем в 21 тысячу рублей. Известно так же, что стоимость билетов из Тюмени в Москву в этот день составляет минимум 10 тысяч рублей.